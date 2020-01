Eduskunnasta: Hallitus, joka ei toiminut

Uusi vuosi on vaihtunut ja hallituksen ensimmäinen budjetti voimassa. Lapsilisät, yksinhuoltajakorotus, peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintotuen huoltajakorotus nousevat kaikki vuoden alussa. Samoin pienet eläkkeet. Yhteensä yli 600 000 eläkeläistä saa enemmän eläkettä joka kuukausi eikä korotus leikkaa eläkkeensaajan asumistukea.

Ihmisiä kyykyttänyt aktiivimalli jäi 1. tammikuuta historiaan. Te-toimistojen toimintamenoihin lisätään 25 miljoonaa, yksilöllisiin palveluihin ja yhteistyöhön työnantajien kanssa. Uudistetaan palkkatukijärjestelmää, toteutetaan työkykyohjelma ja kuntakokeilut.

Satsaukset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ovat keskeisiä katkaistaessa periytyvän köyhyyden kierrettä taaten lapsille yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Ryhmäkokoja pienennetään päiväkodeissa ja palautetaan kaikille lapsille oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Kasvatustyö ja oppiminen ovat investointeja tulevaisuuteen. Suomen tärkein kilpailuvaltti on korkea osaamistaso ja koulutusleikkausten jälkeen korjaustyötä riittää. Tänä vuonna käynnistyy varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma. Tavoitteena kaventaa ja ennaltaehkäistä oppilaiden oppimiseroja, vahvistaa oppimisen tukea ja kehittää lukutaitoa.

Vuosi tuo myös lukioille ja ammattikouluille lisäeuroja. Ammatillinen koulutus saa 100 miljoonaa euroa uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö n rahat lisääntyvät yli 600 miljoonalla edellisestä vuodesta. Lisäykset tulevat liikenneverkon parantamiseen, korjausvelan hallintaan ja julkisen henkilöliikenteen kehittämiseen.

Määrärahan kasvun merkittävin osuus on 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus perusväylänpidon rahoitukseen ja lumen keskellä asuville on äärimmäisen tärkeää, että tästä rahasta 20 miljoonaa on suoraan korvamerkitty teiden talvikunnossapidon parantamiseen. Lisäksi yksityisteiden avustuksiin tehtiin 3 miljoonan euron tasokorotus. (kokonaistaso 20 milj.)

Matkailun puolella kunnostetaan luontomatkailua tukevien luontokohteiden perusrakenteita ja pyörämatkailun edistämiseksi rahoitetaan EuroVelo-reittien ja muiden valtakunnallisten pyörämatkailureittien merkitsemistä. (2018: Pyörämatkailun kokonaistuotot 44 miljardia EU-maissa ohittivat koko laivamatkailusektorin tuotot ja pyörämatkailussa tuotot hyödyttävät korostuneesti paikallistaloutta ja maaseutua).

Tämän luettuaan varmaan vieläkin joku jaksaa väittää, ettei hallitus ole saanut mitään aikaiseksi.

