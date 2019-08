Eduskunnasta: Heinäkuun helteet kirvoittivat

Heinäkuu on ollut tapahtumien rikasta aikaa. Puoluepolitiikka on jäänyt hieman sivummalle, sen sijaan erilaiset valtakunnalliset tapahtumat ovat nostaneet esille poliittisia kysymyksiä yhteiskunnan tulevaisuuden näkymistä. Paljon on tullut pyyntöjä moniin tapahtumiin, mutta realiteetti on, ettei kaikkiin tilaisuuksiin millään ehdi. Niissä tilaisuuksissa, joissa olen vieraillut kesän aikana, on käyty hyvää keskustelua poliittisesta tilanteesta, ja olen päässyt oikaisemaan väärinkäsityksiä Rinteen hallituksen hallitusohjelman sisällöstä sekä sen tavoitteista ja keinoista.

Eniten esille nostettu asia on polttomoottoriautojen tulevaisuus ja niiden mahdollinen kieltäminen. Kehotan kainuulaisia rauhallisuuteen, kenenkään polttomoottoriautoilua ei tulla kieltämään. Sen sijaan, jos on halua tehdä muutostöitä päästöjen vähentämiseksi, se on mahdollista. Uudet autot tulevat olemaan pienempipäästöisiä, biopolttoainekäyttöisiä polttomoottorilla varustettuja tai sähköllä toimivia. Harvaan asutuilla alueilla polttomoottorilla varustetun auton käyttö on myös tulevaisuudessa mahdollista ja siihen energia voidaan tuottaa esimerkiksi lietelannasta kaasuttamalla.

Oppositio , etenkin kokoomus, on hyökännyt hyvin voimakkaasti Rinteen hallitusohjelman kimppuun. Kainuun vierailullaan Petteri Orpo jatkoi oman mantransa hokemista, mitä hän on hokenut keväästä saakka. Kokoomuksen mielestä valtion taloutta voidaan parantaa vain leikkaamalla julkisen sektorin menoja sekä lupaamalla hyvätuloisille merkittävät veroalennukset. Näkökulma tulee kokoomuksen harjoittamasta politiikasta suoraan. Luvataan kansalaisille verojen alennusta, mutta ei kerrota, mitä se tarkoittaa pienituloisen kansalaisen julkisten palveluiden saatavuuden ja tasavertaisuuden näkökulmasta.

Veroalennus saattaa tuoda yksittäiselle pienituloiselle henkilölle muutaman kympin enemmän käteen, mutta mitä hän sillä summalla saa, jos terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, teiden kunnossapito, vesihuolto ym. pitäisi ostaa omalla rahalla. Kokoomuksen sisältä löytyy myös ajattelua sosiaalisempaan politiikkaan, mutta sen tyrmää kokoomuksen oikeistosiiven vahva nousu. Tämä pakottaa puheenjohtaja Orpon ottamaan kantaa tavalla, josta hän ei paljon pisteitä saa.

Valtamedia ja oppositio ovat ottaneet hallituksen kovasti hampaisiinsa ja moittineet hallitusta saamattomuudesta. Hallitus on ollut virassaan vasta kaksi kuukautta. Mikään hallitus ei olisi pystynyt tuomaan kahden kuukauden sisällä aloittamisestaan esityksiä käsittelyyn, varsinkaan kun virkamiesten kesälomat alkoivat juuri hallituksen muodostuksen jälkeen. Luin mielenkiinnolla myös Orpon lausunnon, jonka mukaan aktiivimallilla ei ollut tarkoituskaan synnyttää uusia työpaikkoja. Tämä on kiinnostavaa siksi, että vielä viime vuonna Orpo itse perusteli aktiivimallia mm. Iltalehdessä sen tuomien 12 000 työpaikan avulla.

Ensi viikolla alkaa vuoden 2020 budjetin ja vuosien 2021-2023 suunnittelukauden neuvottelut, joissa ryhdytään totaalisesti toteuttamaan hallitusohjelman tavoitteita. Syksyn aikana saamme konkreettista tietoa hallitusohjelman toteutustavoitteista ja keinoista. Voin vakuuttaa sen olevan yhteiskuntaa eheyttävää, ei jakavaa.

Raimo Piirainen