Eduskunnasta: Hyvä Suomi

Kirjoittaja on kuhmolainen keskustan kansanedustaja.

Voimme kaikki taputtaa itseämme olkapäälle hyvästä suorituksesta. Vaikka koronavirusepidemiasta ei selvitty ilman surua ja tuskaa, näyttää nyt siltä, että selvisimme kokonaisuudessaan odotettua paremmin.

Yhtenä vahvuutena Suomessa on ollut se, että olemme kuuliaisesti noudattaneet annettuja määräyksiä. Olemme olleet valmiita kärsimään yhteisen hyvän eteen.

Emme vielä tiedä tuleeko Suomeen toinen aalto. Olemme nyt kuitenkin paljon paremmin varautuneita. Jos koronavirus alkaa syksyllä taas levitä, kykenemme seuraamaan tartuntaketjuja ja eristämään sairastuneet paljon paremmin. Koko yhteiskuntaa ei tarvitse enää sulkea vaan osaamme kohdistaa rajoitukset tarkemmin.

Maailmalla korona on kuitenkin vielä voimissaan. Uusia tartuntoja tulee yhä runsaasti joka päivä. Myös poistettuja rajoituksia on jouduttu ottamaan uudestaan käyttöön.

Suomalaisille maailman tilanne heijastuu siten, että emme pääse normaaliin tapaan matkustamaan ulkomaille ja siten, että suomalaisten vientiyritysten ovat ongelmissa, kun vientimaidemme taloudet ovat vaikeuksissa.

Emme vielä tiedä, kuinka paljon ja kuinka kauan koronavirus vaikuttaa vientimarkkinoihin. Kotimaisella kysynnällä on nyt tavallista suurempi rooli.

Kevään aikana on ollut näkyvillä monia kampanjoita kotimaiseen tuotannon ja paikallisten yritysten tukemiseksi. Tässä on meille kaikille uusi mahdollisuus. Nyt kukin meistä voi mahdollisuuksiensa mukaan panostaa kotimaan matkailuun sekä kotimaisiin palveluihin ja tuotteisiin. Voimme kurjan kevään vastapainoksi hankkia itsellemme mielen piristystä ja samalla tukea talouden elpymistä.

Valtio on kevään aikana tehnyt monia elvytystoimia. Rahaa on laitettu liikkeelle, jotta yritykset pysyisivät pystyssä ja jotta ihmisille riittäisi töitä.

Valtion elvytys ja raju velkaantuminen on ollut monen hankkeen kohdalla myös onnekas asia. Pitkään vuoroaan odottaneita hankkeita on nyt lähdetty nopeasti toteuttamaan. Näin on saatu ympäri Suomen töitä ihmisille ja yrityksille.

Elvytys on tuonut Oulun vaalipiiriin rahoituksen monille väylähankkeille ja lisää aloituspaikkoja alueen korkeakouluihin. Maatalouden kausityöntekijöiden kohdallakin on päästy eteenpäin sekä ulkomaisten, että kotimaisten työntekijöiden saamiseksi.

Samaan aikaan Kajaani on päässyt mukaan kaupunkikehittämisen ohjelmaan. Myös Vaalan uuden vankilan rakentamisesta saatiin vihdoin päätettyä. Tämän eteen on tehty töitä useita vaalikausia. Kevääseen on siis mahtunut myös positiivisia uutisia.

Uskallan rehellisesti sanoa, että puolueista juuri edustamani keskusta on maakuntien puolella. On paljolti keskustan ansiota, että tukirahat ovat suuntautuneet tasaisesti ympäri Suomea.