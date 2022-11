Eduskunnasta: Ihminen on kaiken mitta

Ihmisten hyvinvointi on ollut pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitustyöskentelyn punainen lanka koko vaalikauden ajan. Historiallisen sote-uudistuksen lisäksi olemme Marinin hallituksessa tehneet tällä kaudella myös muita hyvinvointia edistäviä uudistuksia.

Tänä syksynä eduskunnan käsittelyssä on kaksi keskeistä yhdenvertaisuutta ja sote-palveluiden saatavuutta edistävää lakiesitystä.

Ensimmäinen näistä on uusi vammaispalvelulaki. Olen tyytyväinen, että lähes 20 vuotta eri hallituskokoonpanoissa valmisteilla ollut lakiuudistus saatiin vihdoin eduskunnan käsittelyyn. Laki lisää vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vahvistaa edellytyksiä itsenäiseen elämään.

Jatkossa jokaisella vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus lähes kaikkiin vammaispalvelulain alaisiin palveluihin. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen jo vuonna 2016. On ehdottoman tärkeää, että sopimuksen edellyttämät toimet viimein toteutetaan.

Toinen huomionarvoinen antamamme hallituksen lakiesitys koskee mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita. Uudistuksen myötä palveluiden saatavuutta helpotetaan sekä vastuita hyvinvointialueiden ja kuntien välillä palveluiden tarjoajina selkiytetään. Lain keskeinen idea on edistää ihmisten terveyden hoitamista kokonaisuutena.

On korkea aika kohdata apua tarvitseva ihminen kokonaisena. Luukulta toiselle pompottelun pitää loppua.

Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä yksi suurimmista kansanterveydellisistä uhista. Mieli ry:n mukaan suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä 53 prosenttia on mielenterveysperustaisia. Suomalaisista aikuisista joka viides kokee vuoden aikana mielenterveyshäiriöitä.

Koronavuosina kertynyt mielenterveyspalveluiden hoitovelka on purettava. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluiden lainsäädännön muutos antaa hoitoonpääsylle tarvittavaa lainsuojaa.

Marinin hallitus on panostanut sosiaali- ja terveyspalveluihin enemmän kuin aiemmat hallitukset. Sitä voi pitää saavutuksena, sillä pandemia tai sota eivät vieneet meiltä puhtia pois. Mutta työtä riittää vielä tulevaisuudessa.

Suomalaiset ansaitsevat laadukkaat sote-palvelut. Epäkohtien jatkuva korjaaminen on meidän päättäjien vastuulla niin aluevaltuustoissa kuin eduskunnassa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa seitsemän päivän hoitotakuun toteutuminen, joka koskee myös mielenterveyspalveluita.

On selvää, että tarvitsemme ihmisten hyvinvointia edistävää politiikkaa myös seuraavalla vaalikaudella. Minulle päätöksenteossa ihminen on kaiken mitta.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.