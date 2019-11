Eduskunnasta: Kaikki kotona - hätähuuto kotihoidosta!

Vanhusten viikkoa vietettiin muutama viikko sitten. Herättävin viesti tuli Sairaanhoitajaliitosta, joka kuvasi kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilaa katastrofaaliseksi. Entistä huonokuntoisempien asiakkaiden määrät ovat viime vuosina lisääntyneet jatkuvasti, koska laitoshoitoa on purettu liian nopeasti.

Kannanotto perustui viime vuonna tehdyn sairaanhoitajien jaksamiskyselyn tuloksille. Samainen hätähuuto kuultiin jo vuonna 2014 Superin suunnalta, jossa kotihoidon tilannetta oli analysoitu.

Kotihoidossa hoidettavat ovat entistä monisairaampia, jolloin hoitaminen on vaativampaa ja hoidettavan luona joudutaan käymään useita kertoja vuorokaudessa. Kuitenkaan ihmisen hoitoon erikoistuneet puurtajat eivät ole ensimmäisenä olleet huolissaan omasta jaksamisesta, vaan asiakkaiden saaman hoidon laadusta ja heidän elämänsä turvallisuudesta. Nyt seinä on vastassa myös omassa jaksamisessa, kun työn kuormittavuus näillä henkilöstömäärillä on liian kova.

"Pitkään jatkuva riittämättömyyden tunne ja kokemus siitä, ettei ole aikaa tehdä työtä niin hyvin ja laadukkaasti kuin asiakkaan vointi vaatisi, vie voimavarat. Hoidon laatu on vaakalaudalla. Sijaisia on vaikea saada, eikä otetakaan. Viikonloput ovat kaaosta. Työntekijät aloittavat työvuoronsa puoli tuntia ennen varsinaisen työajan alkua ehtiäkseen hoitaa kaikki asiakkaat! Käyntiajat ovat aivan naurettavia, suunnitellusti 5 minuuttia! Kotihoidon työntekijät ovat hyvin väsyneitä. Työtahti on kiihtynyt kohtuuttomasti. Ruokatauot jäävät pitämättä, käyntiajoista joudutaan tinkimään. Moni on sanonut, että jos tilanne ei jotenkin helpotu, lähtevät muihin hommiin. Esimiehet kyllä yrittävät saada porukkaa jaksamaan, mutta ovat itsekin äärirajoilla."

Edelliset lauseet ovat suoria lainauksia Superin selvityksen hoitajapalautteesta. Viimeistään se, että hoitajat haluavat muihin töihin pitää herättää tarkastelemaan hoitotyön kuormittavuutta, henkilöstömääriä ja laajemmin työn kehittämismahdollisuuksia, hoitomuotojen ja senioriasumisen uudistamista.

Meillä on kehittämisohjelmia ja rahoituslisäystä valtion tasolta, mutta siihenkään vedoten yksikään kunta tai kaupunki ei voi jäädä odottelemaan ja jättää ikäihmisiä selviytymään oman onnensa nojaan.

Meidän on kyettävä rakentamaan toimintamallit ja osoittamaan riittävät resurssit eettisestikin päivänvaloa kestävän kotihoidon toteuttamiseksi, jossa ihmiset saavat hoitoa ja hoitohenkilökunta voi aidosti tehdä myös ajallisesti sen, mihin heidät on koulutettu ja mihin heidän etiikkansa heitä ohjaa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton suomussalmelainen kansanedustaja.

