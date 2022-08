Eduskunnasta: Kehitettävä koko maata – itärajaa myöten

Kulunut vuosi on ollut suurten, perinpohjaisten muutosten vuosi. Naapurimaamme Venäjä muutti myös meidän elämäämme ryhtymällä oikeudettomaan ja raakalaismaiseen sotaan suvereenia Ukrainan valtiota vastaan. Maassamme seuraukset ovat kouriintuntuvia etenkin itäisessä Suomessa.

Itärajan sulkeuduttua on tärkeää löytää keinoja itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Tarvitaan uutta ajattelua ja myös panostuksia vanhoihin vahvuuksiin.

Alueellinen saavutettavuus ja alueellisen elinvoiman ylläpitäminen ovat tavoitteena jokaisessa maakunnassa, sijainnista riippumatta. Kuitenkin me pohjoisen ja itäisen Suomen ihmiset tiedämme aivan erityisellä tavalla, millainen merkitys toimivilla yhteyksillä – teillä, kiskoilla ja vaikkapa laajakaistoilla – on alueemme menestyksen ja kiinnostavuuden kannalta.

Niiden avulla pystymme ylläpitämään ja kasvattamaan alueellista veto- ja pitovoimaa ja niiden avulla voimme houkutella niin yrityksiä kuin toimeliaita ihmisiä alueellemme.

Kokoonnumme pian Marinin hallituksen viimeiseen budjettiriiheen. Siellä on löydettävä kestäviä ratkaisuja koko Suomen elinvoiman kasvattamiseksi, alueelliset erot huomioon ottaen. Riihessä on muistettava itäistä Suomea ja tehtävä päätöksiä alueen elinvoiman vankistamiseksi.

Nopeiden budjettipäätösten lisäksi meidän on syytä katsoa myös kauemmas tulevaan. Tarvitaan uusi tie idän kasvulle.

Pääministeripuolue SDP:n sitoutuminen Itä-Suomen kehittämiseen on vahva. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa viimeistelimme esityksemme viiden kohdan toimenpidepaketista itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

On pidettävä huolta itäisen Suomen saavutettavuudesta nyt ja jatkossa. Logistiikan on toimittava ja teiden ja raiteiden oltava kunnossa, jotta niin ihmiset kuin maamme teollisuudelle välttämättömät kuljetukset toimivat. Myös turistien on päästävä yhä nauttimaan turvallisesta idästä ja sen uskomattoman upeasta luonnosta ja palveluista.

Kehittyvä Itä-Suomi tarvitsee myös uuden alun aineksia. Panostukset niin koulutukseen, opiskelijapaikkoihin kuin tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovat uusia näköaloja ja kasvunpaikkoja, joita voidaan hyödyntää pidemmällä aikavälillä. EU:n rakenne- ja aluekehitysvaroilla on saatava aikaan tuloksia, ja tätä rahoitusta on oltava tarjolla myös tulevaisuudessa.

Maantiedettä emme voi muuttaa. Venäjä on aina naapurimme. Tästä huolimatta – ja tästä johtuen – kehitämme koko maata tulevaisuuteen uskoen, aina itärajaa myöten.

Kirjoittaja on SDP:n oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.