Eduskunnasta: Keskittämisen aika on ohi

Kirjoittaja on keskustan

kansanedustaja Kuhmosta.

Saimme viime viikolla hyviä uutisia. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmän (HAMA) selvitys aluekehittämistoimenpiteistä julkaistiin. Tämä uutinen tuo Kainuulle ja muille maakunnille kauan kaivattuja keinoja saada tekijöitä jo olemassa oleviin vapaisiin työpaikkoihin.

Työryhmä näkee tehokkaina toimina, että harvaan asutetulle alueelle muuttavalle on mahdollista saada verohuojennuksia, opintolainasta voisi saada anteeksi jopa 2600 euroa vuosittain, alueiden uusien yritysten työnantajamaksut poistetaan ja syrjäseutulisät voitaisiin ottaa käyttöön.

Työryhmä on ennakkotarkistuttanut nämä toimenpide-esitykset valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojaselta . Niin sanotut Norjan mallin mukaiset aluekehittämistoimenpiteet. Ojanen oli tarkastellut seuraavia toimet perustuslain kannalta ja todennut ettei perustuslaillisia esteitä ole mallin käyttöönotolle. Tämä tarkoittaa, että näiden toimenpiteiden vastustajilta putoaa argumenteista pohja pois.

Nostin tämän tärkeän alueellisen uudistamisen toimenpiteen esille viime keväänä omassa vappupuheessani. Puheessani toin esille verohelpotukset ja opintolainahyvitykset valmistuneille nuorille.

Myös maamme tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko nosti esille viime marraskuussa opintolainahyvityksen. Tarvitsemme enemmän porkkanaa kuin keppiä, millä innostetaan toimeliaita ja yritteliäitä ihmisiä myös meille Kainuuseen. Maakunnat tarvitsevat osaavia tekijöitä ja työryhmän esitykset tulevat varmasti houkuttelemaan työikäisiä, koulutettuja työntekijöitä. Kaiken lisäksi maakunnissa ja harvaan asutetulla maaseudulla elämisen kustannukset ovat edullisemmat kuin isoissa kaupungeissa.

Professori Ojanen on suositellut harkitsemaan jatkovalmistelussa, että toimenpiteet toteutettaisiin aluksi määräaikaisina kokeilulakeina. Mielestäni kokeilut verohuojennuksista ja opintolainahyvityksistä on laitettava valmisteluun pikimmiten. Meillä Kainuussa osaavista tekijöistä on jo nyt huutava pula, ja haasteet tulevat lisääntymään eläköitymisten takia.

HAMA -työryhmän tulokset antavat toivoa meille väljemmän Suomen asukkaille. Suomen Keskusta toi myös esille ajatuksia, miten keskittämispolitiikasta päästään eroon ja tilalle saadaan uudenlaista aluepolitiikkaa. Olemme päässeet kokemaan väljemmän elämän hyvät puolet, joten miksi haluaisimmekaan palata suoritus-Suomeen.

Kuntiin tarvitaan yhteiskäyttötiloja etätyöläisille, talviasuttava mökki tulisi saada ottaa vakituiseen asuinkäyttöön ja luodaan oikeus monipaikkakuntalaisuudelle.

Jos tästä koronasta täytyy jotain positiivista löytyä, niin ainakin etätyöskentelystä ja etäopiskelusta on tullut osa normaalia elämää. Ne edesauttavat elämään, työskentelemään ja yrittämään paikasta riippumatta. Monipaikkaisuudesta on tulossa totta!

