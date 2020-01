Eduskunnasta:Kestävän hyvinvoinnin vuosikymmen

Tänä vuonna tammikuu on toivoa täynnä. Tämä on se hetki, jolloin pääministeri Marinin hallituksen ohjelma alkaa näkyä ihmisten arjessa – ja myös lompakossa.

Vuoden ensimmäisenä päivänä astui voimaan monta päätöstä, jotka helpottava etenkin pienituloisten suomalaisten elämää. Yli 600 000 ihmisen eläke paranee, ja 70 prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat. Kansaneläkkeen ensimmäinen korotus toteutuu, ja täysimääräinen takuueläke nousee 50 eurolla kuukaudessa. Se on selvää rahaa ja oikeudenmukaisuusteko.

Perusturvaetuuksiin eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahaan sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tulee 20 euron kuukausikorotus vuoden alussa. Monessa perheessä se on iso raha: vähintään yksi kauppakassi lisää.

Selkeä henkisen ilmapiirin muutos kirkastuu epäoikeudenmukaisen aktiivimallin lopettamiseen vuoden alusta. Aktiivimallin vaikutusraportista kävi ilmi, että leikkuri on iskenyt erityisen ankarasti yli 55-vuotiaisiin työttömiin. Näin ei rakenneta työtä eikä luottamusta.

Kaikkensa yrittänyttä rankaisevan leikkurin sijaan Marinin hallitus avaa uusia polkuja työllistymiseen. Tulossa oleva työttömyysturvan ja työnhakijoiden palveluiden uudistus lyhentää työttömyysjaksoja ja kannustaa inhimillisesti työnhakuun.

Yksi itselleni erityisen rakas uudistus toteutuu sovitun mukaisesti myöhemmin tänä vuonna: lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan elokuussa. Samalla päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään niin, että yli kolmevuotiaiden ryhmissä on jatkossa yksi kasvattaja seitsemää lasta kohden. Varhaiskasvatuksen leikkaus oli puhtaaksi viljeltyä oikeistoideologiaa. Se lisäsi epätasa-arvoa, haittasi työnhakua eikä säästänyt julkisia menoja.

SDP:n yksi eduskuntavaaliohjelman tärkeä teema oli koulutukseen panostaminen. Lukuisat tutkimukset ja kansainväliset vertailut painottavat laadukasta varhaiskasvatusta keskeisenä osana myöhempää koulumenestystä sekä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Epävarmuuden aikana on rakennettava yhteistä luottamusta ja uskoa tulevaan. Suomalaisen yhteiskunnan tarina on myös hyvinvointivaltion menestystarina. Oikeilla panostuksilla ja rohkealla, ihmislähtöisellä politiikalla myös tuleva vuosikymmen on jatkoa tähän samaan tarinaan. Olkoon 2020-luku kestävän hyvinvoinnin vuosikymmen.

Kirjoittaja on oululainen kansanedustaja ja eurooppaministeri (sd.)

