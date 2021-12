Eduskunnasta: Koulutuspoliittinen suunnanmuutos luo mahdollisuuksia

Korkeakoulupolitiikan suunta on muuttunut maakuntien Suomen eduksi. Ministeri Antti Kurvinen kertoi joulun alla 40 uudesta aloituspaikasta Kajaanin ammattikorkeakouluun. Tästä kiitän ministeriä ja yhteistä kainuulaista vaikuttamistyötämme.

Kuten rehtori Matti Sarén sanoi, on potti suuri huomioiden ammattikorkeakoulumme koko. Tuhannen oppilaan KAMK sai 40 uutta aloituspaikkaa, kun 10 000 opiskelijan Haaga-Helia sai 60 uutta paikkaa.

Rehtori Sarénin mukaan Kainuu tarvitsee lisää koulutusmahdollisuuksia. Tästä olen täysin samaa mieltä. Siksi koulutuspolitiikan uudella linjalla on jatkettava päämäärätietoisesti eteenpäin.

Nyt alkanutta korkeakoulupolitiikan suunnanmuutosta haastetaan lujasti. Kokoomustaustaiset lobbarit, EK:n Jyri Häkämies sekä Akavan Sture Fjäder , tekivät Keskustan linjaa voimakkaasti moittivan kannanoton.

Myös entisen kokoomuslaisen opetusministerin Henna Virkkusen mukaan uusi linja on "tyrmistyttävä", ja hän ihmettelee, onko Keskustassa kuultu koulutuksen ja tutkimuksen laadusta. Virkkunenhan oli vastuuministeri, kun Kainuun opettajakoulutuslaitos lakkautettiin "suuruuden ekonomian" edistämiseksi.

Itse en usko, että laatu merkitsee keskittämistä. Pienikin korkeakoulu voi tarjota laadukasta koulutusta ja olla kehityksen moottori. Tämän todistaa oma ammattikorkeakoulumme.

Korostan kolmea perustetta korkeakoulutuksen alueelliselle laajentamiselle.

Nuoret tarvitsevat koulutusmahdollisuuksia, mieluiten omalla kotiseudulla. Mahdollisuuksia pitää hajauttaa koko maahan.

Toinen perustelu on osaajapula. Yrityksillä menee lujaa ja työllisyys on ennätyslukemissa. Osaajapula on kehityksen jarru kautta maan. Kainuunkin tulevaisuus on rohkeiden yrittäjien ja ahkerien osaajien varassa.

Kehityspanoksia pitää jakaa reilusti koko maahan. Keskittäminen ei ole luonnonlaki.

Kolmas perustelu on aluepolitiikka. Kaikista suomalaisista ja kaikista maakunnista on pidettävä huolta. Kehityspanoksia pitää jakaa reilusti koko maahan. Keskittäminen ei ole luonnonlaki.

Koulutus ja sivistys vievät eteenpäin yksilöä ja yhteisöä. Koulutuksen varaan myös meidän kainuulaisten on syytä rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Vuosi 2021 on ollut hyvin tapahtumarikas politiikan kentillä ja poliittisessa päätöksenteossa niin valtakunnallisesti kuin meillä Kainuussakin. Kainuun positiivinen kehitys koulutuspaikkojen lisäksi on ollut merkittävää, koronasta huolimatta.

Pidetään tämä hyvä vire päällä myös ensi vuonna. Haluan toivottavaa menestyksekästä uutta vuotta 2022 kaikille kainuulaisille ja koko Suomelle.

Kirjoittaja on kuhmolainen keskustan kansanedustaja.

