Eduskunnasta: Kuljetusalan pelisäännöstö kehittyy

Tammikuun lopulla tuli tärkeitä uutisia rajat ylittävän maantieliikenteen pelisääntöjen tervehdyttämisen suhteen, sopu Mobility packagesta eli niin kutsutusta liikkuvuuspaketista oli löytynyt.

Kuljettajista on huutava pula, rekkakuski on yhä harvemman toiveammatti. Syynä tähän on osaltaan työn fyysinen ja henkinen kuormitus - kuljettaja on paljon vartija. Lainsäädäntöä oli korjattava, sillä se oli niin tulkinnanvaraista, että voittoja voitiin hakea polkemalla kuljettajien oikeuksia. Paljastuneet esimerkit eivät lisänneet alan houkuttelevuutta.

Neuvotteluissa saavutetun tuloksen on tarkoitus tulla voimaan vielä tänä vuonna. Jatkossa Suomessa toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla ajettavissa kuljetuksissa eli kabotaasissa kuljettajasta on tehtävä tänne aina lähetysilmoitus ja hänelle maksetaan kohdemaan, siis Suomen palkka. Viranomaisten mahdollisuuksia tehostaa tähän liittyvää valvontaa lisättiin täsmentämällä jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon liittyviä velvoitteita.

Viilauksia tehtiin syksyn aikana lähinnä sen ajo- ja lepoaikoja sekä markkinoille pääsyä säänteleviin osuuksiin. Lopputuloksena kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien kuljettajien ajo- ja lepoajat säilyvät pitkälti samanlaisina kuin vanhassakin lainsäädännössä.

Suomalaisia kuljettajia helpottanee se, että kotimatkalla vuorokautisen enimmäisajoajan pidentäminen on mahdollista ennen normaalia viikkolepoa poikkeuksellisesti tunnilla. Vaihtoehtoisesti ajoaikaa voi pidentää myös kahdella tunnilla, kunhan sitä edeltää puolen tunnin tauko. Myös viikkolepojen jaksottamiseen tuli hieman joustoa, kun kansainvälisissä kuljetuksissa sallittaisiin myös kaksi lyhennettyä viikkolepoa peräjälkeen.

Uutena sääntelyn piiriin on otettu kansainvälisiä kuljetuksia ajavat, yli 2 500 kg pakettiautot, sillä yhteisölupavaatimukset alkavat koskea myös niitä.

Älykkäät ajopiirturit ovat suuressa roolissa voimaantulevan uuden lainsäädännön noudattamisen viranomaisvalvonnassa. Myös kansainvälistä kuljetustoimintaa harjoittavissa pakettiautoissa on oltava älypiirturi, joskin niille asennusaikaa on annettu hieman pidemmälle kuin raskaan liikenteen ajoneuvoille.

Täydellinen lopputulos ei ole, mutta parannus entiseen on merkittävä.

Erityisen tärkeää on se, että nyt kuljetusyhtiöiden on suunniteltava kuljetukset siten, että kuljettajan lain turvaama oikeus palata kotiin säännöllisesti toteutuu, eikä Suomenkaan pitkillä välimatkoilla tarvitse jäädä tunnin parin takia tien päälle, vaan enimmäisajoajan joustolla kotiinpaluulle annetaan aito mahdollisuus.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton suomussalmelainen kansanedustaja.