Eduskunnasta: Luottamus Venäjään on mennyt

Ukrainalaisten siviilien julma kohtalo ei voi jäädä ilman vastausta. Venäjän raakalaismaiset teot ylittävät ymmärryksen ja rikkovat sodankäynnin kaikki säännöt. Teot ovat rikos ihmisyyttä vastaan, ne ovat sotarikoksia ja sellaisina niitä on käsiteltävä. Syylliset on saatettava vastuuseen.

Paluuta entiseen ei ole. Luottamus Venäjään on mennyt, ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut. Tähän muutokseen on vastattava myös kansallisesti. Marinin hallituksen kehysriihessä linjattiin juuri huomattavista panostuksista Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Puolustusvoimien suorituskykyä vahvistetaan. Lisäksi tunnemme vastuumme auttaa sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi sota tuo tullessaan monenlaista epävarmuutta ja yllätyksiä. Suomi toimii osana eurooppalaista ja läntistä liittoumaa tukien Ukrainaa. Olemme yhdessä asettaneet Venäjälle kovat pakotteet, ja meillä on valmius kiristää niitä. Pakotteet ja vastapakotteet tuntuvat myös meillä Suomessa. Meillä on kuitenkin turnauskestävyyttä ja taloudellista kriisinsietokykyä kustannusten varalta. Toinen vaihtoehto olisi kaikin tavoin kalliimpi.

Omistajapolitiikassa edellytän kaikilta valtio-omisteisilta yrityksiltä vastuullisuutta. Se tarkoittaa yhteiskuntavastuuta, joka pitää osata ottaa huomioon näissä muuttuneissa olosuhteissa. Tiedän, että yhtiöissä ymmärretään Venäjän investointiympäristön ja liiketoimintaympäristön radikaali muutos. VR on päättänyt keskeyttää Allegro-junan liikennöinnin ja irtautua hallitusti idän tavaraliikenteestä. Finnair on kertonut, että Venäjän vastatoimena asettamalla ylilentokiellolla on sille huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Fortum on kertonut julkisuuteen, ettei se tee enää uusia investointeja Venäjälle, ja näin on ilmoittanut myös konserniin kuuluva Uniper.

Periaatteet on tehty kestämään niin hyvät kuin huonot ajat. On lain ja hyvän hallintotavan mukaista, että yhtiöt arvioivat liiketoimintansa riskit ja tekevät toimintaansa koskevat päätökset itse. Suomessa me emme halua hämärtää poliitikkojen ja yhtiöiden välistä roolijakoa. Pohjimmiltaan kyse on oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Meidän elämäntapamme perustuu vapaudelle ja kansanvallalle. Ne ovat yhteisen Euroopan arvoja ja itsenäisen Suomen ajatus. Niiden puolesta ukrainalaiset taistelevat.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.