Eduskunnasta: Metsät kuuluvat meille eivätkä EU:lle

Eduskunnassa on käyty välikysymyskeskustelu EU-komission ennallistamisasetuksesta. Pidän komission metsäesityksiä tuhoisina sekä Suomen edulle että EU:n hyväksyttävyydelle. EU:n komissaari Timmermansin vyöryttämät metsäehdotukset tekevät suurta vahinkoa Euroopan unionille ja toteutuessaan tavallisille suomalaisille.

Komission kaavailut ylittävät kohtuuden rajat. Ennallistamisesitys toisi suuren laskun Suomen kansantaloudelle ja veisi leivän monen perheen suusta. Komission linja sataa hiilen, öljyn, muovin ja betonin puolustajien laariin ja lisää epäilystä kaikkea EU:n toimintaa kohtaan.

Nykyisen komission puheet ovat kauniita, mutta toimet kauheita. Komission susi on karistanut lampaanvillat harteiltaan. Brysselin byrokraattien linja olisi myös tuhottoman kallis ja epäoikeudenmukainen Suomelle.

Nyt tarvitaan kansallista yhteispeliä yli hallitus-oppositiorajojen ja yli vaalikausien. Euroopan parlamentin suomalaisten jäsenten on aika suoristaa rivinsä ja toimia yhdessä Suomen edun puolesta. Jos komissaarin esitys menestyisi tulevissa neuvotteluissa, olisi se Suomelle vahingoksi. Tappiot eivät rajoittuisi vain metsätaloudesta eläviin, vaan koko kansakunta kärsisi.

Suomen lopullisen kannan ennallistamisasetukseen määrittelee eduskunnan suuri valiokunta. Valiokunnan kanta valmistuu marraskuun lopulla. Kannassa huomioidaan eduskunnan erikoisvaliokuntien kielteiset kannat, joita keskusta on ajanut. Tulen suuren valiokunnan varsinaisena jäsenenä tekemään kaikkeni, että valiokunnan päätös on Suomen edun mukainen. Asetusta tällaisenaan en voi millään hyväksyä.

Luonnon tilan parantaminen on hyvä asia, mutta Suomen kustannukset on painettava alas ja kansallinen liikkumavara on turvattava. Tämä ei onnistu, jos suomalaiset mepit äänestävät tyhjää tai jopa Suomen etua vastaan, kuten kokoomuksen europarlamentaarikot ovat toimineet.

Ennallistaminen voisi koskea Suomessa yli miljoonaa hehtaaria, joista vesistöjen, metsien, soiden ja turvepeltojen osuus olisi suurin. Kotimaisin päätöksin jo tekemiämme, perusteltuja ja oikeita suojelutoimia ei huomioida.

Keskusta on luonnonsuojelun puolella, mutta komission menetelmät eivät ole toimivia. Suomen luontoa pitää suojella ja metsätaloutta harjoittaa suomalaisella maalaisjärjellä. Olemme Suomessa ja keskustassa valinneet tälläkin hallituskaudella vapaaehtoisen suojelun tien. Se on parempi kuin komission pakkovalta.

Päätökset pitää tehdä ihmistä lähellä. Kansan valitsemat päättäjät, metsänomistajat, metsätalouden ammattilaiset ja suomalainen yhteiskunta kyllä kykenevät nämä asiat hoitamaan. Komissio keskittyköön ylätason linjailuun mikromanageerauksen sijaan.

Kirjoittaja on kuhmolainen keskustan kansanedustaja.