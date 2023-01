Eduskunnasta: Missä on sähköyhtiöiden vastuu?

Kohtuuttoman korkeaksi kasvanut sähkön hinta, nousevat korkokulut, peruselintarvikkeiden hintojen nousu ja elämän kallistuminen ovat saaneet monet huolestumaan tulevaisuudesta ja siitä, miten tämän talven yli selvitään.

Sota Euroopassa on heijastunut Suomeen korkeina hintoina. Tämä näkyy erityisesti sähkölaskuissa.

Sähkön hinta ei ole vihreän siirtymän tai jäätyneiden tuulimyllyjen syytä, vaan sähkön riittävyys on kortilla Venäjältä loppuneen tuontisähkön, Olkiluoto 3:n haasteiden ja osaksi Norjan tavallista tyhjempien vesialtaiden takia. Nämä ovat osaltaan nostaneet sähkön pörssihintaa.

Vihreän siirtymän kiroamisen sijaan on muistettava, että syyllinen tilanteeseen on silmittömän hyökkäyssodan aloittanut Putin ja Keski-Euroopan maiden epäonnistunut energiapolitiikka.

Omavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme energian suhteen pitää vahvistaa.

Erityisesti Saksan ja Ranskan holtiton energiapolitiikka, joka nojasi Venäjän maakaasuun, johti energiamarkkinoiden katastrofiin koko Euroopassa. Tämä oli seurausta ydinvoimaloiden alasajosta ja vihreän siirtymän heikosta valmistelusta korvaamaan kaasu ja kivihiili.

Omavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme energian suhteen pitää vahvistaa. Runsas puhtaan sähkön tarjonta on myös kilpailuetu Suomelle ja luo pohjaa uusille teollisille investoinneille koko maahan.

Suomessa pitää olla kohtuuhintainen ja toimitusmaksu energiajärjestelmä, jonka avulla talot pysyvät lämpimänä ja tehtaat käynnissä.

Käytännössä nyt tapahtuu tulonsiirto kuluttajilta yhtiöille.

Toivoisin kuitenkin myös sähköyhtiöiltä sosiaalista vastuuta suomalaisia kohtaan. Tämän sähkökriisin keskellä meidän tulee muistaa, että sähkön tuotannon omakustannushinta kilowattituntia kohtaan ei ole noussut, se on pysynyt pitkään paikallaan.

Yhtiöt ovat tehneet hyvää tulosta viimeisten vuosien aikana maltillisella hinnoittelulla, joten nykyisellä hinnoittelulla sähköyhtiöt tekevät todella kovia voittoja.

Kysymys kuuluu, miksi valtion pitää tehdä tukipaketit kansalaisten ja yritysten selviytymiseen kovien sähköhintojen osalta?

Käytännössä nyt tapahtuu tulonsiirto kuluttajilta yhtiöille. Tavalliset veronmaksajat rahoittavat sähköyhtiön järjettömän suuria voittoja. Muun muassa uusiutuvat tuuli- ja aurinkovoima ja myös ydinvoima ovat kustannuksiltaan marginaalisen pieniä, mutta tuotot ovat todella suuria. Ei myöskään vesivoiman tuottamisen kustannukset ole nousseet.

Sähkömarkkinoita, mitkä eivät toimi kriisin aikana, ei tule maksattaa veronmaksajilla.

Moni sähköyhtiö on jo ilmoittanut asiakkailleen omista ratkaisuistaan hintakattojen muodossa.

On perusteltua kysyä, kun sähköä on myyty asiakkaille aikaisemmin kohtuuhinnalla ja tästä hinnasta on jo puolet käyttökatetta, miksi valtion tulisi vielä tukea ryöstörahastusta tukipaketeilla?

Mikäli sähköyhtiöiden käyttökatteet eivät muodostu tarpeeksi voitollisiksi, hakekoot yhtiöt tukea Kelalta. Sähkömarkkinoita, mitkä eivät toimi kriisin aikana, ei tule maksattaa veronmaksajilla.

Kirjoittaja on kuhmolainen keskustan kansanedustaja.

Toivoisin sähköyhtiöiltäsosiaalista vastuutasuomalaisia kohtaan.

Käytännössä nyttapahtuu tulonsiirtokuluttajilta yhtiöille.