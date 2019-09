Eduskunnasta: Mitä syksy tuo tullessaan

Kirjoittaja on kajaanilainen sosiaalidemokraattien kansanedustaja.

Kesän istuntotauko on päättynyt ja kuluneella viikolla eduskunta on aloittanut täysistunnot. Muutamia lakiesityksiä hallitus on jo eduskunnalle antanut, mutta varsinainen eduskunnan työ käynnistyy tositoimilla lokakuun alkupuolella, kun hallitus antaa vuoden 2020 budjettiesityksensä eduskunnalle arvioitavaksi.

Syyskuun puolivälissä hallitus käy oman budjettiriihensä, missä säädetään pääomaluokkien tasoa, ja sen jälkeen esitys tulee eduskunnan käsittelyyn lokakuun alkupuolella.

Kesätauon aikana olen vieraillut monissa eri tapahtumissa ja samalla saanut palautetta kansalaisilta, mitkä asiat heidän mielestään tarvitsevat korjausta. Tarpeet ovat hyvin moninaiset, niin kuin arvata saattaa. Kaikkea ei voi saada kerralla. Työllisyysasteen nostamiseksi tavoiteltuun 75 prosentin tasoon hallitus luo mahdollisuuksia. Koulutuksen kunnianpalautus ja sote-uudistuksen aikaansaaminen ovat hallituksen kärkihankkeita.

Hallituksen tavoitteena on myös ensi vuoden budjetissa tehdä tasokorotus väylien korjausvelan alentamiseen. Mikä tarkoittaa myös Kainuun alueelle suuntautuvia parannustoimenpiteitä.

Merkittävin raideliikennettä parantava toimenpide, mikä laitettiin liikkeelle jo kevään toisessa lisätalousarviossa, on Iisalmen ja Ylivieskan välisen rataosan sähköistys sekä kolmioraiteen rakentaminen.

Sen vaikutukset näkyvät ennen kaikkea tavaraliikenteen sujuvampana toimintana Perämeren satamiin.

Se vähentää liikennepainetta Kontiomäen ja Oulun välillä, ja näin mahdollistaa sujuvamman liikenteen Oulun suuntaan ja takaisin myös henkilöliikenteessä.

Liikenneministeri Sanna Marin vieraili Kajaanissa kuluneella viikolla. Saimme Otanmäessä Škoda Transtechin tehtaalla käydessämme kuulla positiivisia uutisia tehtaan tilausten mahdollisesta saamisesta Latvian suunnalta. Myös VR:n henkilöliikenteen vaunujen tarve kasvaa matkustajamäärien kasvun myötä, joten siltäkin suunnalta voimme odottaa hyviä uutisia tehtaan tulevien vuosien varalle.

Pitkäjänteinen kehittämistyö alkaa tuottaa tulostaan, ja se alkaa näkyä ulkomaisten tilausten saamisessa. Tietysti ensin on pärjättävä kilpailussa, yksin tekninen osaaminen ei riitä. Raideliikenteen kalustomarkkinoilla käydään kovaa kilpailua, ja pärjätäkseen kilpailevilla markkinoilla tuotteen tulee olla hyvä ja tuotannon kustannustehokasta. Transtech on pärjännyt hyvin kilpailussa, joten siitä voi olettaa tuotteen olevan kilpailukykyinen laadultaan ja hinnaltaan.

Meillä suomalaisilla junamatkustajilla on hyviä kokemuksia VR:n matkustusmukavuuden parantumisesta vuosikymmenien aikana. Kaikki VR:n kaksikerrosvaunut ovat kajaanilaistehtaan Transtechin valmistamia, enkä ole kenenkään kuullut niitä moittivan. Ja jatkossa kaksikerrosvaunuja tullaan näkemään Kajaanin asemalla useammin, sillä VR lisää junavuoroja tulevan syksyn aikana Helsingin ja Kajaanin välille.