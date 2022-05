Eduskunnasta: Natoon liittymisen käsittely ei ollut kaikkia vaihtoehtoja huomioiva

Edellinen viikko oli kansanedustaja-aikani merkittävin, kun eduskunnassa äänestettiin Natoon liittymisestä. Suomi päätti lähteä hakemaan Naton jäsenyyttä eduskunnan äänestyksen jälkeen luvuin 188 puolesta, kahdeksan vastaan, kolmen ollessa poissa.

Itse olin kriittinen Naton liittymishakemukseen, johtuen yksipuolisista kuulemisista eduskunnassa. Turvallisuusympäristön muutos on kieltämättä ollut nopeaa. Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät ole tästä maailmasta, eivätkä ne ole missään mielessä hyväksyttäviä.

Vuoden 2019 vaalien jälkeen aloitettujen hallitusohjelmaneuvotteluiden aikaan ei monikaan neuvotteluihin osallistunut osannut arvioida, mihin tilanteeseen kuluvan hallituskauden aikana voimme joutua. Oli joitain viitteitä Venäjän toimista, olihan Venäjä miehittänyt Krimin niemimaan 2014. EU asetti silloin Venäjälle pakotteita, ja muistamme silloisten pakotteiden vaikutukset Suomen elintarviketeollisuuteen sekä tuottajien toimintaan. Sianlihan ja meijerituotteiden vienti Suomesta Venäjälle loppui.

Nyt on käymässä samalla tavalla, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa. Öljyn tuonti loppuu, kuten myös kaasun ja sähkön. Samoin luovutaan puun ja puuhakkeen tuonnista Venäjältä. Suomi on lähtenyt vapautumaan venäläisestä energiasta.

Eittämättä tulee mieleen, miten selviämme ensi talvesta. Mistä saamme korvaavan energian ja mihin hintaan? Jo nyt hinnat ovat pilvissä ja nousevat edelleen. Ruoantuotannon suhteen on myös omat haasteensa. Huoltovarmuuskeskus on varautunut tietyiltä osin, mutta pitkään senkään varastot eivät riitä.

Nyt on panostettava vahvasti omavaraisuuteen ja pyrittävä varmistamaan kotimaisten maataloustuottajien toiminnan tukeminen.

Tilanne on edennyt vauhdilla aikaan, jossa nyt olemme. Suomi on hakemassa Naton jäsenyyttä nopealla käsittelyllä. Kiirettä on perusteltu mahdollisella Venäjän hyökkäyksellä Suomeen, vaikka sivulauseessa kerrotaan, ettei Suomea kohtaan kohdistu sotilaallista uhkaa.

Natoon liittymistä on perusteltu turvallisuuden parantumisella.

On myös epäilty, että Natoon liittyminen saattaa aktivoida naapurin toimimaan päinvastoin kuin arvioissa on esitetty. Se jää nyt nähtäväksi, kun olemme valinneet Natoon liittymisen ainoaksi vaihtoehdoksi.

Oliko käsittely perinpohjainen ja kaikki muut eri mahdolliset turvallisuustoimet huomioon ottava? Oletan eri vaikutusten arvioiden tulevan esille vielä lupahakemuskäsittelyn yhteydessä.

Mielestäni se ei ollut kaikkia vaihtoehtoja huomioiva. Kaikki lopulliset vaikutukset tulevat näkymään Suomen julkisen talouden tilanteessa tulevien vuosien aikana.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat vaikuttaneet jo nyt moneen asiaan myös Suomessa.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.