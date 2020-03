Eduskunnasta: Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön!

Kirjoittelin helmikuun kolumnissani huoltovarmuudesta. En osannut arvata kuinka ajankohtaisen aiheen äärellä olin. Joku oli tuolloin joutunut koronaviruksen takia muuttamaan matkasuunnitelmiaan, mutta vielä ei puhuttu pandemiasta eikä kaupoista hamstrattu ruokaa ja vessapaperia.

Nyt tilanne on aivan toinen. Ensimmäistä kertaa valmiuslaki on otettu käyttöön ja varmuusvarastot avattu Suomessa terveydenhuoltovälineistön osalta.

Eduskunnassa on vallinnut laaja yhteisymmärrys siitä, että aivan ensimmäiseksi on turvattava terveydenhuollon tarvitsemat resurssit. Koronaviruksen leviämisen hidastaminen ja sen hoitaminen eivät saa jäädä rahoituksesta kiinni.

Tämän lisäksi on kyettävä minimoimaan koronaviruksen taloudelle ja työllisyydelle aiheuttamat haitat. Myös tästä vallitsee laaja yhteisymmärrys.

Eduskunnassa ja ministeriöissä on tehty valtavasti töitä. Kriisitilanteisiin on pyritty varautumaan, mutta tilanne on kaikille nyt kuitenkin uusi. Tarvittavat päätökset on kuitenkin pystytty tekemään. Jälki on kiireestä huolimatta ollut pääsääntöisesti hyvää.

Tilannekuvan muuttuessa ja tarkentuessa tehtyjä päätöksiä on syytä aina tarkentaa. Kansalaisten kriisitietoisuuskin on nousussa. Virheitä, ylilyöntejä ja hölmöilyjä tietysti aina sattuu, kun paljon tehdään. Niitä on nyt vain yhtä aikaa siedettävä ja pyrittävä välttämään parhaamme mukaan.

Joudumme nyt tasapainoilemaan viruksen terveysvaikutusten ja talouden pitkäaikaisten haasteiden välillä. Virusta ei saa päästää leviämään liian nopeasti, mutta samaan aikaan talouden pyörät on pidettävä liikkeellä mahdollisimman kitkattomasti. Emme saa päästää suurtyöttömyyttä tai konkurssiaaltoa valloilleen.

Suomi on koronan suhteen monessa asiassa onnekas. Yhteiskunta on valmis ottamaan vastuuta tilanteessa, johon yksikään yrittäjä tai työntekijä ei ole syyllinen. Hallitus ja oppositio ovat kriisissä löytäneet nopeasti toisensa, vaikka puolueiden erot ovatkin entisellään. Viime vuosien suotuisa talous- ja työllisyyskehitys on parantanut kriisikestävyyttämme.

Soten viivästymisestä huolimatta terveydenhuoltomme on yhä maailman huippua. Asutus on Suomessa harvaa ja se on levinnyt ympäri maan, tämä on nyt meille hyödyksi. Olemme myös ylläpitäneet huoltovarmuutta ja varmuusvarastojamme.

Tätä kirjoittaessa ei Kainuussa ole vielä löytynyt yhtään tartuntaa. Kaikki keinot otetaan käyttöön viruksen leviämisen ehkäisyssä. Olen toiveikas, että näihin toimenpiteisiin kuuluu liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan maakunnasta muualle Suomeen.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Kuhmosta.