Eduskunnasta: Olettakaamme että kaikki käy hyvin

Presidentti Mauno Koiviston sanat kysymykseen siitä, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, tuntuvat jälleen ajankohtaisilta. Presidentti lausahti kuuleman mukaan vastaukseksi yhden sanan: Selviytyä.

Koiviston osuva sitaatti on ollut mielessäni usein viime viikkoina. Suomi pohtii omia turvallisuuspoliittisia ratkaisujaan Venäjän aloitettua raa’an sodan Ukrainassa. Venäjän häikäilemätön toiminta on muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä radikaalisti.

Muuttuneessa tilanteessa Suomen päättäjien on etsittävä keinot turvata maamme ja kansalaistemme turvallisuus. Pohdinta Nato-jäsenyydestä lähestyy ratkaisua.

Kuten olen kansainväliselle medialle viime päivinä kuvannut, valinnan paikka ei lopulta ole niin valtavan suuri: päätös Nato-jäsenyydestä olisi pitkän kehityspolun viimeinen askel. Suomi on jo vahvasti osa länttä. Olemme Naton läheinen kumppani ja EU-maa. Unioniin liittyminen oli Suomelta aikanaan myös turvallisuuspoliittinen asemointi.

Kotimaassa meidän on tehtävä päätöksiä, joilla vahvistamme yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. On tuettava kotitalouksien luottamusta ja ostovoimaa.

Teimme Sanna Marinin (sd.) hallituksessa jo kevään kehysriihessä päätöksiä, joilla tuemme perheitä, huoltovarmuutta sekä kansallista kriisinkestävyyttämme. Korotamme muun muassa aikaistetusti sosiaalietuuksien indeksiä. Näin kaikkien pienituloisimmat saavat enemmän käteen.

Panostamme Puolustusvoimiin ja Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Osana riihipäätöksiä varautumisen ministerityöryhmässä linjasimme nopeita toimia kohtuuhintaisen energian tuotantoon ja saatavuuteen. Turve kotimaisena polttoaineena on tärkeä osa tätä. Linjasimme myös polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikaisesta alentamisesta, mikä hillitsee bensan hinnan nousua.

Suomi on moneen muuhun maahan verrattuna hyvin varautunut kriisioloihin. Silti on tehtävä enemmän. On pidettävä huolta, että suomalaiset voivat myös epävarmoina aikoina elää turvallista arkea ja luottaa siihen, että sähkölaskuun on varaa, ruokaa riittää ja töihin pääsee.

Itä- ja Pohjois-Suomessa on kiinnitettävä erityistä huomiota huoltovarmuuden kannalta keskeiseen infraan.

Epävarmassa maailmassa luottamus toisiimme ja tulevaan antaa voimia kohdata esimerkiksi vihamielisen hybridivaikuttamisen kaltaisia ilmiöitä. Kun jokainen ihminen pysyy yhteiskunnassa mukana, jaksamme yhdessä kohdata myös vaikeat hetket.

Presidentti Koivistolla on toinen sanonta, joka tuntuu juuri nyt sopivalta ja lohdulliselta. "Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin".

Kirjoittaja on sosialidemokraattien oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.