Eduskunnasta: Pieni- ja keskituloisten verotusta on kevennettävä

Kirjoittaja on oululainen

kansanedustaja (sd.) ja eurooppa-

ja omistajaohjausministeri.

Verotuksen on oltava reilua ja oikeudenmukaista. Me demarit haluamme keventää pieni- ja keskituloisten verotusta. Haluamme varmistaa, että hyvinvointivaltion palvelut ovat jokaisen saatavilla, lompakon paksuudesta riippumatta.

On hyvä muistaa, että kuntavaaleissa ei tehdä päätöksiä verotuksen rakennemuutoksista. Keskustelua kuntien veropohjan riittävyydestä ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta on silti käytävä. Sdp:n teot puhuvat puolestaan: valtiovarainministeriön ennakkolaskelman mukaan yksistään viime vuoden budjettipäätöksillä suomalaisten enemmistöllä käteen jäävän rahan määrä kasvoi. Ansiotuloverotus keveni arviolta 200 miljoonalla eurolla pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta, eläkkeensaajilta sekä sosiaaliturvan varassa olevilta.

Mitä tiukemmassa on leipä, sitä arvokkaampia lisäeurot palkkakuitissa ovat. Muistan tämän itsekin kahden lapsen entisenä yksinhuoltajana.

Veroja tarvitaan, jotta jokainen meistä saa tarvitsemiaan palveluita. On kuitenkin tärkeää, miten verotus toteutetaan. Oikeudenmukaisella veropohjan tiivistämisellä voidaan välttää veroprosenttien korotuksia ja suojata pieni- ja keskituloisten asemaa. Esimerkiksi ulkomaisten rahastojen osingoista ei tällä hetkellä makseta ollenkaan veroa. Veropohjien aukkoja tilkitsemällä puututaan myös verovälttelyyn, jossa hyödynnetään verotuksen porsaanreikiä. Pääomaveron tuotoista voitaisiin siirtää osa kunnille. Kunnallisverosta tehtäviä vähennyksiä sen sijaan ei pidä heikentää, jotta pieni- ja keskituloisten verotus ei kiristyisi.

Verotus on väline, ei itsetarkoitus. Yhteisillä verovaroilla varmistamme, että suomalainen hyvinvointivaltio toimii. Jokaisen suomalaisen on saatava terveydenhuollon palvelut ja hyvää koulutusta vähintään toisen asteen tutkintoon saakka. On saatava turvallista ikääntymistä tukevat palvelut ja tuki hyvää perhe-elämää varten. Julkisin varoin ylläpidetään myös korkeatasoista kulttuuritarjontaa.

Kuluneen kahden vuoden ajan olemme jälleen panostaneet Suomessa koulutukseen, osaamiseen, hyvinvointiin – ja sitä kautta ihmiseen.

Globaalin pandemian aikana panostaminen ihmisiin ja yhteiskunnan jälleenrakennukseen on viisasta. Meidän on pidettävä huoli, että töitä riittää, yritykset pysyvät pystyssä ja ihmisten arki kulkee turvallisesti myös koronaoloissa ja niistä eteenpäin siirryttäessä.