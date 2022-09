Eduskunnasta: Politiikan syksy käynnistyy

Kirjoittaja on kuhmolainen keskustan kansanedustaja.

Tätä tekstiä kirjoittaessani hallituksen budjettiriihi on loppusuoralla ja nyt toivottavasti jo loppunut. Politiikan supersyksy on alkamassa toden teolla. Eduskunta aloittaa syysistuntokautensa ensi viikolla, ja syksystä ei ole tulossa helppo.

Budjettikeskusteluissa on ollut monia hyviä asioita. Kainuun kannalta pidän ilahduttavana opintolainan hyvitystä, Norjan mallin mukaisesti.

Opintolainahyvityksen tavoitteena on vastata työvoiman tarpeeseen harvaan asutuilla alueilla, ja alustavasti on tarkoituksena aloittaa hyvityskokeilu osaan Pohjois- ja Itä-Suomen kuntien alueille. Kainuu olisi kokonaisuudessaan mukana.

Tätä ovat olleet esittämässä Itä-Suomen yliopiston tutkijat esiselvityksessä. Tutkijoiden kyselyiden mukaan opintolainanhyvityksellä tulisi olemaan merkitystä.

Yliopisto-opiskelijoista kaksi kolmesta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista kolme neljästä uskovat sen kannustavan muuttamaan ja työllistymään alueille, joilla on haasteita työvoiman kanssa.

Työvoimapula ei ole helpottanut, eikä tehokkaita lääkkeitä ole vielä löytynyt. Opintolainanhyvitys olisi toteutuessaan kokeilemisen arvoinen porkkana. Se voi tuoda muun muassa uusia vastavalmistuneita lääkäreitä ja opettajia maakuntaamme.

"Muun muassa Tromssan seudulle on saatu helpommin opettajia ja hoitajia."

Norjassa se on ainakin toiminut, ja opintolainahyvityksen avulla Pohjois-Norjaan on suunnannut korkeakoulutettua työvoimaa. Muun muassa Tromssan seudulle on saatu helpommin opettajia ja hoitajia.

Työvoimapulan lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomi ovat kärsineet taloudellisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jonka myötä Venäjän kauppa on tyrehtynyt. Tälle on perustellut syyt, mutta se on näkynyt myös Kainuussa. Itä-Suomea tullaan onneksi tukemaan haastavissa tilanteissa omalla rahoituspaketilla.

Syksyn osalta akuutein asia on sähkön hinta. Monia huolettaa energian järisyttävä kallistuminen. Energiaa pitää olla saatavilla niin, että kaikilla on siihen varaa.

Tällä hetkellä energian osuus kustannuksista on noussut tai nousemassa kipurajalle hyvin useissa perheissä ja kotitalouksissa. Tarvitaan järeitä, lyhytaikaisia keinoja, joilla energialaskuista selvitään. Onneksi Suomen hallitus on tuomassa nyt ison energiapaketin helpottamaan tilannetta.

Kaikkia käytettäviä keinoja tuleekin tarkastella. Esityksissä on ollut sähkön arvonlisäveron alennus, joka voisi toimia ainakin lyhytvaikutteisena keinona, ja se olisi myös suoraan kansalaisiin kohdistuva toimi.

Tämä ei yksin riitä, ja onneksi suunnitelmissa on ollut myös verovähennyksen tyyppistä sähkövähennystä ja pienituloisille asumiskuluja helpottavaa tukea.

Hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi jokaisella pitää olla mahdollisuudet elämän perusedellytyksiin kohtuuhinnoin.

Opintolainahyvityksenavulla Pohjois-Norjaan on suunnannut korkeakoulutettua työvoimaa.

Muun muassaTromssan seudulleon saatu helpomminopettajia ja hoitajia.