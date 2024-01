Mielipiteet

Eduskunnasta: Presidentinvaalissa piilee yllätyksiä

Tuomas Kettunen Kainuun Sanomat

Presidentinvaalin kuumin vaihe on käynnissä. Sunnuntaina ratkeaa ketkä kaksi ovat menossa toiselle kierrokselle.

Viimeisen vuoden aikana olemme nähneet gallupeissa vaikka minkälaisia heilahduksia ja yllättäviä nimiä. Esimerkiksi Mika Aaltola on näkynyt hyvin korkealla kyselyissä, mutta suunta on ollut reippaasti laskeva.

Gallupit ovat gallupeja, mutta suuntaa ne toki antavat. Kärkinelikössä ovat Alexander Stubb, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho ja Olli Rehn.

Viimeisten viikkojen aikana Halla-ahon ja Rehnin kannatus on noussut hyvään tahtiin ja kärkikaksikon puolestaan sulanut. Kaikki on vielä mahdollista jokaisen osalta.

Itse kaipaan presidentiltä ymmärrystä koko maan asuttamisesta ja huolehtimisesta.

Kovin moni ei tätä näkökulmaa ole korostanut. Presidentin on ymmärrettävä koko Suomen ja sen asukkaita.

Olisikin tärkeää, että valittavalla henkilöllä on konkreettista tarttumapintaa itäisen ja pohjoisen Suomen asukkaisiin, eikä vain pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien näkökulma mielessä.

Presidentillä on tärkeää olla laajaa ja monipuolista kokemusta Euroopan Unionista, Suomen politiikasta, eikä myöskään talousosaamisesta ole haittaa. Verkostot kansainvälisiltä areenoilta auttavat varmasti presidenttiä tehtävässään.

Presidentti toimii myös puolustusvoimien ylipäällikkönä, joten toivoisin varusmieskoulutusta ja mielellään johtajakoulutustakin.

Gallupkärjen osalta ainoastaan Olli Rehn on reserviupseerikoulun käynyt luutnantti, Haavisto ja Halla-aho ovat suorittaneet siviilipalveluksen ja Stubb on korpraali arvoltaan.

Vaikka puolustusvoimilla on osaavat tekijät tilanteessa kuin tilanteessa, olisi presidentin hyvä olla perillä edes jollain tasolla armeijasta.

Kansanedustajakollegani Markku Siponen onkin esittänyt, että uusi presidentti pitäisi laittaa mini-inttiin, jos aiempi kokemus puuttuu. Tästä olen samaa mieltä. Presidentin on hyvä tuntea armeijan käytännöt, jotta voi hoitaa tehtävänsä kunnialla.

Suosittelen lämpimästi äänestämään omantunnon mukaan.

Moni pohtii myös sitä, että pitääkö äänestää taktisesti vai sitä kenestä oikeasti haluaa presidentin. Suosittelen lämpimästi äänestämään omantunnon mukaan.

Jokainen voi pohtia kuka heistä ehdokkaista on vakain, rauhallisin ja maltillisin jatkamaan presidentti Niinistön linjaa. Keneen voimme luottaa, että suusta ei pääse möläytyksiä tai yllätyksiä vaan Suomen linja pysyy selkeänä.

Selvää on kuitenkin se, että jos Stubb on toisella kierroksella ja vastassa olisi Haavisto tai Halla-aho, Stubb voittaisi molemmat. Ainoa, joka Stubbin presidenttiyttä voi toisella kierroksella haastaa on Olli Rehn. Siinä on myös jokaiselle ajateltavaa äänestyskoppeihin, kun lopullista päätöstä tehdään.

Tuomas Kettunen.

Kirjoittaja on keskustan kuhmolainen kansanedustaja.