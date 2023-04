Eduskunnasta pudonnut SDP:n Rinne: Äänestäjät ovat puhuneet – vihreiden Ohisalo kertoo jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen

SDP:n Antti Rinne ei juuri halua kommentoida putoamistaan eduskunnasta. Hän toteaa STT:lle, että äänestäjät ovat puhuneet.

Rinne ei myöskään tässä vaiheessa osaa eikä halua kertoa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Rinne oli ehdolla Uudenmaan vaalipiiristä, ja hän sai 3 518 ääntä. Hänen vertauslukunsa oli 10 203,091.

Vuoden 2019 vaaleissa Rinne sai 12 110 ääntä, ja hänen vertauslukunsa oli 48 553,5.

SDP voitti vuoden 2019 vaalit, ja Rinteestä tuli puolueen silloisena puheenjohtajana myös pääministeri. Hän joutui kuitenkin eroamaan pääministerin pestistä Posti -kohun takia oltuaan pääministerinä noin puoli vuotta.

Rinne toimi hallituskaudella 2019–2023 eduskunnan puhemiehenä. Lisäksi hän toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana Johanna Ojala-Niemelän sairausloman ajan.

"Tappiossa on aina hopeareunus, sillä se pakottaa uudistumaan"

Ohisalo kertoo ensi viikolla

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei ole vielä päättänyt, aikooko hän hakea kesän puoluekokouksessa jatkoa puheenjohtajan tehtävässä. Ohisalo ilmoittaa jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen. Ohisalo katsoo, että Vihreille hallitukseen lähtemisen kynnys on äärimmäisen korkea.

– Vaalitulos oli Vihreiden osalta valtava tappio. Siitäkin huolimatta aiomme olla vastavoima sisäänpäinkääntyneelle, ihmisiä erottelevalle ja ympäristöä tärvelevälle politiikalle. Näen itse, että hallitukseen lähtemisen kynnys on äärimmäisen korkea. Emme lähde hallitukseen, joka leikkaa koulutuksesta, jarruttaa ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa tai lisää eriarvoisuutta. Vihreät ei suostu viherpesemään sellaisen hallituksen politiikkaa, Ohisalo toteaa.

Ohisalon toinen kaksivuotiskausi puheenjohtajana tulee päätökseen kesän puoluekokouksessa 11.-12. kesäkuuta Seinäjoella.

– En ole vielä päättänyt, haenko jatkokautta. Ilmoitan jatkoaikeistani pääsiäisen jälkeen, Ohisalo toteaa.

Ohisalo korostaa, että tappio on samaan aikaan tilaisuus puolueelle uudistaa itseään.

– Tappiossa on aina hopeareunus, sillä se pakottaa uudistumaan. Vihreiden on pystyttävä tarjoamaan tulevaisuusvisio, joka puhuttelee ihmisiä. Olemme puolueena saavuttaneet pohjakosketuksen, nyt on aika sisuuntua ja nousta tästä ylöspäin, Ohisalo korostaa.