Eduskunnasta: Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu

Kirjoittaja on oululainen kansanedustaja (sd.) ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.

Jokainen meistä ikääntyy aikanaan. Ikävuosien karttuessa muuttuvat myös ne vaatimukset, jotka meillä on hyvän elämän rakentamiseksi. Tämä on luonnollista ja kuuluu elämään. Hyvinvointivaltio Suomessa ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet ja tarpeet on osattava nähdä, tunnistaa ja toteuttaa.

Ikääntyminen ei saa automaattisesti tarkoittaa vetäytymistä, vaan ikäihmisillä on oltava mahdollisuus osallistua niin yhteiskunnan toimintoihin kuin yhteisiin rientoihin omista lähtökohdistaan. Yksinäisyys, etenkin tässä ajassa, on kasvava ongelma, johon meidän on osattava puuttua.

Toimivat ja turvalliset palvelut niin kotiin tuotuna kuin palveluasumisessa ovat hyvän arjen tae. Suomessa ikäihmisten palveluita ja hyvinvointia turvaa vanhuspalvelulaki ja uutena saavutettuna työvoittona vihdoin myös päätös sitovasta hoitajamitoituksesta. Mutta kuka varmistaa, että sanat muuttuvat varmasti todeksi, jos tukea tarvitsevalla itsellään ei ole mahdollisuuksia tai voimavaroja valvoa etuaan?

On selvää, että tarvitaan itsenäinen ja riippumaton taho, joka voi pitää esillä ikäihmisten näkökulmaa ja edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä. Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu.

Demarinaiset on jo pitkään pitänyt esillä vanhusasiavaltuutetun tarpeellisuutta. Sama kanta on myös sdp:llä. Sanna Marinin hallitusohjelmaan onkin kirjattu vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen.

Se, että esimerkiksi palvelut pelaavat ja ovat laadukkaita, ei saa olla ikäihmisen omaisten aktiivisuudesta kiinni. Hoivan tarve ei saa muuttaa ihmistä näkymättömäksi. Päinvastoin, meillä on oltava erityistä herkkyyttä kuulla ajatuksia myös vuodeosastoilta. Ikäihmisten äänen kuuluttava myös yhteiskunnallisessa keskustelussa.

On ilo sanoa, että alamme olla lakiesityksen suhteen aivan kalkkiviivoilla. Tarkoitus on, että laki vanhusasiavaltuutetusta tulee voimaan tämän vuoden heinäkuussa.

Vanhusasiavaltuutetun tehtäväksi tulee seurata ikääntyneiden ihmisten asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti yhteiskunnassamme. Hänen tulee tuoda havaintojaan ja ikääntyneiden ihmisten näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, muun muassa raportoimalla toiminnastaan säännöllisesti eduskunnalle ja hallitukselle. Näin voidaan varmistaa, että ikäihmisen ääni kuuluu Suomessa jatkossa entistä vahvemmin.

Arvokkaan ikääntymisen on oltava jokaisen oikeus.