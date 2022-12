Eduskunnasta: Suomen EU-politiikka tuottaa tulosta

Vahva ja yhtenäinen Euroopan Unioni on Suomen etu.

Tähän periaatteeseen on johdonmukaisesti perustunut Suomen Eurooppa-poliittinen linja.

Työni eurooppaministerinä käynnistyi lähes yhtäaikaisesti Suomen EU-puheenjohtajakauden kanssa kesällä 2019. Suomen puheenjohtajakaudella asetimme tavoitteeksi sitoa EU-rahoituksen osaksi oikeusvaltiomekanismia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden on sitouduttava oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Mikäli periaatetta ei noudateta, on vaarana EU-rahoituksen menettäminen.

"Käytännössä oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että maassa on riippumaton ja korruptiosta vapaa oikeusjärjestelmä."

Oikeusvaltiomekanismin sitominen osaksi EU:n rahoitusta vaati pitkäjänteisen neuvottelutyön. Tässä kuitenkin onnistuimme.

Suomalaisten veronmaksajien näkökulmasta tällä on väliä. Kyse on yhteisten varojemme käytöstä. Tämän vuoksi on ehdottoman selvää, että kaikki EU-maat sitoutuvat yhteisiin sääntöihin.

Oikeusvaltio on Euroopan unionin keskeisimmistä arvoista tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien ohella.

Oikeusvaltioperiaate on kirjattu EU:n perussopimuksen artiklaan 2, heti perustamisartiklan jälkeen. Yhteiset arvot ovat EU:n juridinen perusta.

Käytännössä oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että maassa on riippumaton ja korruptiosta vapaa oikeusjärjestelmä.

Oikeusvaltioperiaate takaa kansalaisten oikeusturvan ja esimerkiksi yritysten toimintaedellytykset.

Ilman sitä ei olisi sisämarkkinoita, jotka ovat suomalaisille yrityksille ja työntekijöille tärkeitä. Tämän vuoksi oikeusvaltioperiaatteen on toteuduttava jokaisessa EU-maassa.

"Oikeusvaltiomekanismin käyttöönotto on yksi osoitus siitä, miten Suomen aktiivinen ja määrätietoinen EU-politiikka tuottaa tulosta."

Viime keväänä komissio käynnisti oikeusvaltiomekanismin käytön Unkarin kohdalla.

Komissio on edellyttänyt Unkarilta toimenpiteitä oikeusvaltion vahvistamiseksi ja korruption kitkemiseksi. Nyt prosessi on edennyt siihen pisteeseen, että ilman lisätoimia Unkari on vaarassa menettää useita miljardeja EU-rahoitusta.

Jäsenmaat tekevät päätöksen Unkarin varojen mahdollisesta jäädytyksestä joulukuun aikana.

Oikeusvaltiomekanismin käyttöönotto on yksi osoitus siitä, miten Suomen aktiivinen ja määrätietoinen EU-politiikka tuottaa tulosta. Jokaisen jäsenmaan on sitouduttava yhteisiin arvoihin ja yhteisiin pelisääntöihin.

Mikäli puutteita tai rikkomuksia ilmenee, on sillä kouriintuntuvat seuraukset.

On Suomen ja koko EU:n etu, että haastavina aikoina toimimme yhteistyössä ja sitoudumme yhteisiin sääntöihin.

Tällöin EU on myös kansainvälisesti uskottava toimija tilanteessa, jossa suurvaltasuhteet ovat jännitteiset.

Kirjoittaja on sosialidemokraattien oululainen kansanedustaja ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri.