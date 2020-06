Eduskunnasta: Suuta soukemmalle

Kirjoittaja on suomussalmelainen vasemmistoliiton kansanedustaja.

Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään kollega Juha Mäenpään (ps.) tapauksessa, että "poliittinen puhe nauttii kenties suurinta mahdollista sananvapauden suojaa, ja sananvapauden rajoituksiin tulisi suhtautua lähtökohtaisesti erityisen pidättyväisesti, kun käsitellään parlamentin istunnossa toteutettua puhetta. Kansanedustajankaan sananvapaus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan myös siihen voidaan kohdistaa etenkin vakavimmissa tapauksissa rajoitteita".

Perustuslain linjaus kansanedustajan koskemattomuudesta on tärkeä, mutta se ei tarkoita, että kansanedustaja olisi lain yläpuolella, eikä myöskään eduskunnasta saa lähteä viestiä, ettei kansanedustajaa kosketa samat lait ja säännöt, kuin ketä tahansa suomalaista. Voi hyvin kysyä, kannattaako politisoida sellaista asiaa, jossa yksinkertainen kysymys kuuluu: toimiiko kansanedustaja lain mukaan vai ei?

Kansanedustajan on kannettava sanomisistaan myös vastuu. Siksi näkisinkin viisaana antaa syyttäjän tehdä loppuun harkintansa ja oikeuslaitoksen arvioida, onko rikosta tapahtunut. Ja sekin on ymmärrettävä, että vaikka eduskunta antaisikin suostumuksensa kansanedustajan syytteeseen asettamiseen, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että kollega Mäenpää asetettaisiin syytteeseen.

Olennaista asian käsittelyn kannalta on mielestäni se, ettei yksikään perustuslakiasiantuntija suosittanut valiokunnalle Mäenpään syytesuojan säilyttämistä. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio totesi arviossaan, että "kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikos, jossa oletusarvona on, että hyökätään yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa vastaan."

Ihmisoikeusvelvoitteita ja ihmisarvoa loukkaava puhe ei voi saada poliittista oikeutusta eikä kansanedustajan nauttima parlamentaarinen turva anna vihapuheen esittämiselle suojaa. Ei siis lopulta ole poliittinen kysymys, missä sananvapauden rajat kulkevat. Se on suurimmassa määrin juridinen kysymys ja on tuomioistuinten työ konkretisoida tällaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Eduskunnassa saa ja pitää puhua, debatoida asioista, haastaa ja arvioida, mutta eduskunnasta ei voi tulla paikka, jossa voi sanoa mitä sylki suuhun tuo, miettimättä lainkaan seuraamuksia.

Jokaisen, myös kansanedustajien puoluekannasta riippumatta on vastattava puheistaan, varsinkin kun puheilla halvennetaan toisen ihmisen arvoa ja oikeutusta.

Eduskunnassa saa ja pitää puhua, debatoida asioista, haastaa ja arvioida.

Mutta eduskunnasta ei voi tulla paikka, jossa voi sanoa mitä sylki suuhun tuo.