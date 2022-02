Eduskunnasta: Talous kasvaa, työllisyys paranee

Olemme siirtymässä koronakriisin hoidossa pikkuhiljaa uuteen vaiheeseen. Omikron-muunnos on levinnyt Suomessa nopeasti, mutta se ei aiheuta niin vakavaa tautia kuin aiemmat variantit. Koko maan tasolla tartuntamäärät ovat edelleen korkeita, mutta tehohoitoa vaativien tapausten lukumäärä on laskenut selvästi.

Hallitus on päivittämässä koronastrategiaansa, ja rajoituksia puretaan asteittain tautitilanne huomioiden. Meidän pitää pyrkiä vakaasti avoimeen yhteiskuntaan ja keskittyä koronakriisin jälleenrakennuksen tukemiseen.

Kainuussa tautitilanne vaihtelee päivittäin, mutta oletus on, että parempaan suuntaan mennään.

Talous kasvaa, velkasuhteemme laskee ja työllisten määrä on noussut Suomen historian ennätystasolle. Suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien ahkeroinnista kerättävien verojen ja maksujen osuus on pienin kymmeneen vuoteen.

Valittu talouspolitiikan linja tuottaa tulosta. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan vuodelle 2022 valittu finanssipoliittinen linja on perusteltu epävarman talousnäkymän vuoksi.

Arviointineuvoston nimiin on paljon vannottu eri yhteyksissä. Onkin mielenkiintoista nähdä, johtavatko nämä arviot siihen, että kokoomus tarkistaa tälle vuodelle esittämänsä vaihtoehtobudjetin linjaa.

Arviointineuvosto myös huomautti – aivan oikein – että jatkossa painopistettä on siirrettävä julkisen talouden vahvistamisen suuntaan. Mutta äkkijarrutusta on syytä välttää, "varovainen lähestymistapa julkisen talouden sopeuttamiseen on asianmukaista". Aivan kuten hallitus onkin askelmerkkinsä asettanut, ja niille on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tuki.

Oppositio on hyvin vahvasti vaatinut työllisyystoimia. Niitä hallitus on tehnyt ja tekee edelleen. Toteutuneiden työllisyyslukujen katsominen osoittaa työllisyys- ja talouspolitiikan onnistumisen.

Työllisiä on nyt yli 70 000 enemmän kuin vaalikauden alussa, vaikka välissä on ollut historiallinen talouskriisi. Vuoden 2020 kesän pohjalukemista työllisyys on kasvanut yli 140 000 ihmisellä.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan vaalikaudella tähän asti tehdyt rakenteelliset uudistukset lisäävät työllisyyttä yli 40 000 hengellä. Se on enemmän kuin esimerkiksi edellisen vaalikauden rakenteellisissa uudistuksissa yhteensä. Kun myös muiden ministeriöiden arviot lasketaan mukaan, työllisyyspäätökset ovat lisänneet työllisyyttä yli 70 000 hengellä. '

Vahva työllisyyskasvu näkyy myös meillä täällä Kainuussa työvoimapulana muutamilla toimialoilla. Hyvä näin. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi riittää kaikille toimijoille töitä.

Yksi merkittävimmistä hallituksen toimista on ollut oppivelvollisuuden laajennus, jonka vaikutus näkyy varsinkin pitkällä aikavälillä valtiovarainministeriön arvion mukaan. Muita vaikuttavia toimia ovat esimerkiksi työllisyyspalvelujen vahvistaminen eli niin sanottu pohjoismainen malli, työttömyysturvan lisäpäivien poisto ja palvelujen lisääminen, jatkuvan oppimisen uudistus sekä työllisyyspalvelujen siirto kuntiin ja siihen liittyvä rahoitusmalli.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan tähänastiset työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta yhteensä noin 450 miljoonalla eurolla. Edellä mainittu luku on nettomääräinen.

Hallitus linjaa vielä helmikuun puoliväliin mennessä uusista työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla.

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.