Eduskunnasta: Turvallinen talviliikenne

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kansanedustaja Kajaanista.

Saimme viime maanantaina kuulla surullisesta tapahtumasta, seututiellä 900 sattuneesta puolustusvoimien miehistönkuljetusauton suistumisesta tieltä, todennäköisesti maantien liukkauden takia. Maantietä ei ollut hiekoitettu kuin vasta onnettomuuden tapahduttua.

Seututie 900:lla on merkittävissä määrin myös raskasta liikennettä, joten tien kunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen täytyisi ottaa maantie yhdeksi kehittämiskohteista Kainuussa. Tietä tulisi leventää ja pinta tulisi uusia tietyltä osin kokonaan.

Eduskunnan käsittelyssä on kehittämiskohde, mikä liittyy tien kehittämiseen sen Kuhmon puoleisessa päässä. Toivon, että eduskunta hyväksyy sen ja näin saadaan tien parantamista vietyä eteenpäin.

Meille kansanedustajille tulee talvisin, mutta myös kesäaikaan paljon viestejä teiden kunnossapidon heikkoudesta. Saamamme palautteen perusteella on kysymys kansalaisten huolesta liikenneturvallisuuteen, ja myös liikenteen sujuvuuteen sekä yhteisen infraomaisuuden hoitoon liittyvästä huolesta.

Liikenneturvallisuuden eteen pitää edelleen tehdä työtä, jotta tämänkaltaisilta onnettomuuksilta vältytään. Hallituksen esityksestä eduskunta on hyväksynyt lisärahoitusta perusväylänpitoon ja erityisesti talviajan kunnossapitoon. Vahva pyrkimys on siihen, että edellä mainitun kaltaisilta tapahtumilta vältyttäisiin.

Valtion teiden vastuullinen toimija on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös Kainuussa. Maanteiden osa-alueet on jaettu aliurakoitsijoille, joiden tehtävänä on huolehtia teiden kunnossapitoluokan mukaisesta hoidosta.

Esimerkiksi Kajaanin ja Oulun välillä talvisin erottuu selkeä kunnossapitoluokan raja Rokuan tiehaaran kohdalla. Rokualta Kajaanin suuntaan tie on usein polanteinen. Toivon parempaa talvikunnossapitoa koko Oulun ja Kajaanin väliselle tieosuudelle.

Toimivatko urakoitsijat annettujen ohjeiden mukaisesti? Siihen en osaa vastata suoraan, mutta niiden viestien pohjalta, mitä olen saanut teiden käyttäjiltä, aliurakoitsijat jossain päin Oulun vaalipiirin aluetta ovat ryhtyneet priorisoimaan korjattavia kohteita. Toivottavasti olen saanut väärää tietoa. Tai se tieto, mitä olen saanut, on väärinymmärryksestä johtuvaa.

Jos kuitenkin edellä kerrotussa on perää, silloin voidaan olettaa kysymyksessä olevan valvonnan puute. Valvovan viranomaisen on huolehdittava kunnossapidon oikeasta laadusta.

Koronan vaikutukset ovat näkyneet yhteiskunnan toiminnassa lähes koko kuluneen vuoden.

Tulevana sunnuntaina vietetään itsenäisyyspäivää, jonka normaaliin käytäntöön kuuluva presidentin vastaanotto on koronan takia peruttu ja aivan perustelluista syistä. Itsenäisyyspäivänä kunnioitamme niitä, jotka ovat omalla toiminnallaan mahdollistaneet meille itsenäisen Suomen.