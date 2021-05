Eduskunnasta: Viiden tähden Kainuu

Kirjoittaja on suomussalmelainen vasemmistoliiton kansanedustaja.

Kun on ollut poissa. Tien päällä, kaukana maailman tuulissa. Näkee paljon sellaista, mitä ei välttämättä näkisi, jos olisi aina elänyt samoilla jalansijoillaan rakkailla salomailla.

Minulle Sinä et ole nälkämaa, kuin historiassa, jota sitäkään ei pidä hävetä, vaan enemmän ymmärtää sen ajan valossa ja rakentaa voimavaraksi. Et Sinä ole mikään surkea suo. Kaukana siitä. Sinä olet monen vaaramaiseman kauneus, järvisuorien rannoilla vaihtuvat värit, huikean rikas elämänhistoria jokaisessa kunnassasi, kaikkien ulottuvilla.

Sinä olet ammattiteatterin, kesäteatterien, musiikin, taiteen, elokuvan ja monien tapahtumien kirjo. Yrittämisen ja työteliäiden ihmisten koti. Riittää kun katsot ihmisten käsiä ja olemusta, ne ovat työtä pelkäämättömälle kansalle kuuluvia. Sinä kasvatat ja koulutat osaavia ihmisiä, taitajia, tietäjiä, satojen tapahtumien pyyteettömiä tekijöitä, oman alansa parasta. Kun saman saisimme itsetuntoon, kansalliseen identiteettiin ja maakuntauskoon, me osaamme, me pärjäämme, meillä on annettavaa.

Sinä olet Hiljainen kansa, vähäpuheinen väki. Sinä olet sydämeen painuvan kauniit metsälammet, laajat järvet ja Kainuun meri. Luonnon omien taideteosten kehto kaikkine vesiputouksineen, hiidenkirnuineen ja jättiläisineen. Tuotteliaat marjamaat ja kalaiset vedet, se sinä olet. Metsästäjän ja kalastajan paratiisi, karhun kaipaajan unelma, retkeilijän puuhamaa, melojan mekka, luontokohteiden taivaspaikka. Sinä olet maaseudun mahdollisuudet, omavaraisuuden potentiaali, vesivarantojen voima.

Sinä olet sotahistorian tanner, tarinoita täysi koko laajalta alueeltasi. Halla, Raate, Viena, Lentiira kaikki kuiskivat omaa tarinaansa, vain muutamia mainitakseni. Sinä olet olemassa oleva historian kirja, linnoineen, kirkkoineen, museoineen, jotka henkivät ajasta ennen meitä ja meidän jälkeemme.

Olet kirjailijoiden kasvukoti, runoilijoiden kasvattaja, taiteen tekijöiden syntymäsyli. Sinä olet liikunnan riemu, urheilun uskalikko, tanssin taitajien tyyssija, kykyjen kasvattamo.

Sinä olet kuikan huuto, usvan huntu kesäaamussa, rahkasammaleen pehmeys jalkapohjan alla, viileän järviveden syleily. Sinä olet suurinta rakkautta maailmassa, Sinä olet koti.

Ahkerien ihmisten, salojen ja selkosten perillisten vahva maakunta, viiden tähden Kainuu.

"Kesän rahkasammaleen tuoksuun voi lapsesi sun nukahtaa ja virtojen verevään juoksuun, syysiltoina katsahtaa. Siellä tuuli koivussa konsertoi, siellä pääskysen laulunkin kuulla voi. Elää hetkessä elämän taika, hetki ihmisen, luovuuden aika."