Eduskunta linjasi sisäisistä koronatoimista – Kansanedustajille hankitaan kasvomaskeja

Eduskunta pitää pääsääntöisesti voimassa toimenpiteet, jotka toteutettiin viime keväänä koronaviruksen leviämisen vuoksi. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) tiistaina eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Eduskuntatyön turvaamiseksi kansanedustajille ja lähityötä tekeville työntekijöille hankitaan kasvomaskit, kertoi eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio . Maskit hankitaan hänen mukaansa erityisesti työmatkakäyttöä varten. Syysistuntokausi alkaa 1. syyskuuta eduskunnassa.

– Yleistä talon sisäistä kasvomaskikäytäntöä ei näillä näkymin ole tarpeen tehdä henkilökunnalle, koska täällä pystytään pitämään turvavälit, Rauhio sanoi.

Eduskunta linjasi viime maaliskuussa, että kansanedustajat voivat tehdä etätyötä ja osallistua eduskuntatyöhön sähköisiä työvälineitä käyttäen. Edustajilla on mahdollisuus seurata valtiopäiväasioita sekä tehdä aloitteita digitaalisesti. Äänestys etäyhteyden kautta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä mahdollista. Ennalta ilmoitettu etätyö rinnastetaan eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi ja poissaolojen tilastoinnissa läsnäoloksi.

"Valiokunnat kokoontuvat vain välttämättömien asioiden käsittelemiseksi. Valiokuntien ja eduskuntaryhmien kokouksia on siirretty muun muassa auditorioihin, ja asiantuntijoita kuullaan etänä tai heiltä pyydetään kirjalliset lausunnot. Valiokunnat voivat kokoontua tarvittaessa epävirallisiin kokouksiin etäyhteyksin kuulemaan asiantuntijoita", keväällä annetussa linjauksessa kerrottiin.

Vehviläisen mukaan eduskunnan koronajohtoryhmää on informoitu siitä, miten äänestys olisi toteutettavissa etänä. Hänen mukaansa asiaan liittyy myös paljon tietoturvakysymyksiä.

Vehviläinen kertoi tiedotustilaisuudessa olleensa vielä kesällä toiveikas paluusta toimintaan ilman rajoituksia.

– Meillä on tälläkin hetkellä ne rajoitukset voimassa, joista sovittiin viime keväänä. Kansanedustajilla on mahdollisuus tehdä etätöitä ja avustajille on annettu määräys etätöistä. Valiokunnat eivät ole tehneet kuukausiin ulkomaan matkoja, Vehviläinen kuvaa.

Hänen mukaansa hallitukselta jäi koronatilanteen myötä noin 50 esitystä antamatta kevään aikana.

– Suunnilleen sama määrä tuli koronaan liittyviä esityksiä, asetuksia ja lisätalousarvioita. Tällä hetkellä eduskunnassa on 5-6 mietintöä, jotka odottavat saliin pääsyä, Vehviläinen sanoo.