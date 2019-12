Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen tapahtumat Oulussa eivät johda syytteeseen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä tapahtui vaalilain vastainen menettely Oulun pääkirjastossa 9. huhtikuuta 2019. Syyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä kahden vaalitoimitsijan syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta on pitänyt heidän syyllisyyttään rikokseen vähäisenä. Syyttäjälaitoksen mukaan asiassa on siten jätetty syytteet nostamatta.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan Oulun pääkirjaston virastomestari on äänestysajan päättyessä ilmoittanut ajoissa äänestämään saapuneille, että kirjasto sulkeutuu ja äänestäjien tulee poistua rakennuksesta. Vaalilain mukaan ajoissa ennakkoäänestyspaikalle saapuneella äänioikeutetulla on oikeus äänestää ennakkoäänestysajan päättymisestä huolimatta.

"Syy työsuhteisen virastomestarin toimintaan on ollut hänen tietämättömyytensä lain sisällöstä. Virastomestarin toiminnan tarkoitus ei ole ollut vaikuttaa vaalin tulokseen. Asiassa ei ole näyttöä virastomestarin syyllistymisestä vaalituloksen vääristämiseen, eikä häntä vastaan nosteta syytettä", syyttäjälaitoksen tiedotteessa todetaan.

Ennakkoäänestystapahtumasta vastanneet kaksi vaalitoimitsijaa eivät ole puuttuneet virastomestarin toimintaan. Heidän tarkoituksensa ei kuitenkaan ole ollut vaikuttaa vaalin tulokseen. Asiassa ei ole näyttöä vaalitoimitsijoiden syyllistymisestä vaalituloksen vääristämiseen.

Sen sijaan syyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä, että vaalitoimitsijat ovat rikkoneet vaalilain mukaisia velvollisuuksiaan. Harkinnassaan syyttäjä on kuitenkin ottanut huomioon, että ennakkoäänestyksen kulkua hidastaneet tekniset ongelmat ovat vaikeuttaneet vaalitoimitsijoiden työskentelyä. Lisäksi virastomestarin toiminta tilanteessa on ollut yllättävää. Syyttäjä on katsonut, että rikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta ei nosteta vaalitoimitsijoita vastaan.

Esitutkinnassa on kuultu rikoksesta epäiltynä myös Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa. Hänen osaltaan asiassa on tehty päätös syyttämättä jättämisestä sillä perusteella, että asiassa ei ole näyttöä rikoksesta.