Eerikäinen jännittää esiintymistä

Jos Esko Eerikäinen saisi ottaa autiolle saarelle mukaan vain yhden artistin musiikkia, hänen seuranaan olisi Justin Timberlake .

Perusteluna on Timberlaken monipuolisuus. Häneltä löytyy kappaleita iloon, suruun ja biletykseen. Toinen vaihtoehto olisi poikabändi Backstreet Boys.

Musiikki on tärkeässä osassa myös Hitlist -ohjelmassa, joka on Eerikäisen ensimmäinen tv-juonto. Televisioesiintyminen on muuten tuttua, mutta juontaminen on uusi aluevaltaus.

Skandinavian Hunksin tanssijanakin tunnetuksi tullut Eerikäinen on ollut mukana muun muassa Olet mitä syöt - ja Julkkis Big Brother -ohjelmissa.

Shirly Karvinen on ohjelman toinen juontaja.

Brittiformaattiin perustuvassa musiikkitietokilpailussa kolme kahden hengen joukkuetta yrittää tunnistaa musiikkia mahdollisimman nopeasti. Hittikappaleet ja esittäjät on lisäksi tiedettävä pilkulleen oikein.

Avausjaksossa kilpailevat lappilaiset siskokset Milla ja Kaisu, Somerolta maailmalle lähteneet kaverukset Sami ja Matti sekä parhaat ystävät Riku ja Mari Savosta ja Tampereelta. Parhaalla tiimillä on mahdollisuus voittaa 10 000 euroa.

Runsaasta esiintymiskokemuksesta huolimatta Eerikäinen sanoo jännittävänsä jokaista esiintymistä.

Jännityksen vuoksi Eerikäinen menee ennen lähetyksen tai nauhoituksen alkamista rauhalliseen paikkaan hengittelemään syvään.

Lisäksi hän astuu aina huoneeseen oikealla jalalla.

Vapaa-aikana Eerikäinen hoitaa kuntoaan ja liikuntaan kuuluvat portaat. Eerikäinen käy säännöllisesti juoksemassa Helsingissä Malminkartanon portaissa.

Kuntoportaita on muuallakin. Yhdet kuuluisat ovat Tampereen Pispalassa, mutta niitä Eerikäinen ei ole testannut.

Esko Eerikäinen on ensimmäistä kertaa tv-juontajana.

Televisioesiintyminen ei kuitenkaan ole uusi kokemus.