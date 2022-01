Ehdokkaalta: Bensan hinta ei ole aluevaaliasia

Näyttää siltä, että Perussuomalaiset nostavat näissä aluevaaleissa keskusteluun bensan hinnan. Asian, joka ei liity näihin vaaleihin lainkaan.

Tulevat, uudet aluevaltuustot päättävät meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Niistä asioista, jotka takaavat meidän terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Asioista, jotka ovat sekä inhimilliseltä että taloudelliselta mittakaavaltaan valtavan suuria ja tärkeitä.

Näillä ensimmäisillä aluevaltuustoilla on vieläpä heti kautensa alussa isoja asioita päätettävänä etenkin hallintoon, johtamiseen, talouteen ja rakenteisiin liittyen. Toki myös konkreettisempia palveluiden järjestämisen kysymyksiä.

Jos tällaisiin vaaleihin ja näin isojen asioiden päättäjiksi ratsastetaan bensan hinnan nousulla, on se minusta aika surullista. Ja huolestuttavaa. Aluevaltuustot eivät päätä bensan hinnasta, eivätkä siihen vaikuttavista tekijöistä.

On tavanomaista, että oppositiopuolueet kritisoivat hallitusta. Ja usein eduskuntavaalien välisiä vaaleja käytetään "kannatusmittauksena", vaikka minusta kunta- ja aluevaalit ansaitsisivat arvon omina, tärkeinä vaaleinaan.

Järkevää ja vastuullista politiikkaa on kritisoida hallitusta vaalikampanjassa sellaisilla teemoilla, jotka jotenkin liittyvät vaalien teemaan. Esimerkiksi koulutuspolitiikan kritiikki sopii erinomaisesti kuntavaaleihin, koska koulu-/ sivistystoimi on iso osa kunnan toimintaa.

On totta, että bensan hinta on noussut. On myös totta, että se sekä esimerkiksi meitä kurittavat korkeat sähkön siirtomaksut, voivat monelle ihmiselle ja kotitaloudelle olla oikeasti iso taakka. Näihin pitää löytää fiksut ja inhimilliset ratkaisut.

Bensan hinnan nousu johtuu etenkin öljyn maailmanmarkkinahinnan kohoamisesta. Koronan vuoksi öljyn tuotanto oli alhaalla ja nyt kulutuksen nopeasti lisääntyessä tuotanto ei tahdo pysyä mukana. Hinnat nousevat. Osa hinnannoususta johtuu hallituksen päätöksistä - käytännössä biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvattamisesta. Tällä toki on myös positiivisia työllisyysvaikutuksia Suomessa. Tällä hetkellä isoin osa hinnannoususta johtuu joka tapauksessa öljyn maailmanmarkkinahinnan nopeasta kohoamisesta.

Oma, iso kysymyksensä tietysti on se, miten me toteutamme tarpeellisen energiamurroksen ja siirtymän pois fossiilisista, jotta saamme hillittyä ilmaston lämpenemisen siedettävälle tasolle. Mutta se on eduskuntavaalikeskustelun asia. Toivon todella, että nyt keskitytään hyvinvointialuevaaleihin. Sote-palveluihin, pelastustoimeen, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

aluevaaliehdokas (vihr.), diplomi-insinööri, Kajaani

Silja Keränen