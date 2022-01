Ehdokkaan mielipide: Haluavatko kainuulaiset päättää itse asioistaan?

Historian ensimmäiset aluevaalit lähestyvät. On ennustettu, että äänestysaktiivisuus jää vähäiseksi. Meillä Kainuussa on monissa vaaleissa ollut hävettävän alhainen äänestysprosentti. Nyt ovat kyseessä todella tärkeät vaalit. Jokaisen kainuulaisen, jolla on äänioikeus, on herättävä ja lähdettävä äänestämään. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva ehdokas.

Ensimmäisissä aluevaaleissa päätetään siitä, ketkä ehdokkaat ovat sopivia tekemään päätöksiä meitä koskevissa sosiaali- ja terveysalan asioissa. Kun elämme jo kolmatta vuotta koronan kurimuksessa, sote-asioiden täytyy kiinnostaa jokaista.

Kainuun hyvinvointialueen valtuustossa päätetään kainuulaisten sote-asioista ja -palveluista. Vaalit ovat meille kainuulaisille erittäin tärkeät. Meidän on nyt syytä osoittaa, että haluamme itse päättää omista asioistamme. Ellemme ryhdistäydy, olemme ehkä jo tällä vuosikymmenellä siinä tilanteessa, että asioistamme päätetään Pohjois-Pohjanmaalla.

Jotkut kainuulaiset ovat sanoneet jopa ääneen, että aluevaalit ovat täällä turhat, koska tavoitteena on, että liitymme Pohjois-Pohjanmaahan. Se tarkoittaa, että joudumme oululaisten määräysvaltaan. Silloin Kainuulle koittaa kylmät ajat. Jos historia kiinnostaa, silloin voi tutustua Kainuun tervakauden tapahtumiin. Kainuu oli silloin oululaisten takamaata ja tervaporvareiden riiston kohteena.

Korona-aikana olemme nähneet, että kaikki viisaus ei suinkaan asu oululaisten päässä. Kainuulaiset tietävät varmasti itse omat asiansa parhaiten ja osaavat päättää niistä. Nyt on aika näyttää, että me haluamme päättää omista asioistamme jatkossakin.

Vetoan kaikkiin äänioikeutettuihin kainuulaisiin, että nyt on lähdettävä äänestämään. Mitäpä se hyvejää -asenne on väärä ja jopa vaarallinen näiden vaalien alla.

Ehdokkaalta on syytä kysyä, paneutuuko tämä asioihin, pystyykö hän oppimaan uutta ja ennen kaikkea onko hänellä aikaa syventyä päätöksentekoon. Toimiva verkosto on myös tärkeä. Valtuutetun tulee pystyä hahmottamaan hyvinvointialueen eli koko Kainuun maakunnan roolia ja tehtäväkenttää. Hänen tulee tietää, miten hän yksittäisenä valtuutettuna pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon. Ei pidä tulla kokoukseen vain kahvia juomaan ja istumaan hiljaa, "joomiehenä". Tulee olla hereillä ja käyttää puheenvuoroja myös etäyhteyksien päästä.

Valtuutetulta vaaditaan sinnikkyyttä, koska demokraattisessa järjestelmässä asioiden muuttaminen ja päätöksenteko vie monesti aikaa. Kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää joka asiassa. Ei saa vain olla yhden asian valtuutettu eikä myöskään pelkästään kotikuntansa edustaja, vaan kaikkien kainuulaisten edustaja.

Valtuustossa on pystyttävä ajamaan koko Kainuun etua ja tulee muistaa, että kaikkien kuntien sote-palvelut tulee turvata ainakin perustasolla. Pääkonttorin virkamiesten ei pidä päästä kaappaamaan uudistusten varjolla kaikkea valtaa itselleen.

Alueen jokaisen kunnan lähipalveluista ja elinvoimasta on pidettävä huolta. Toimiva päätöksenteko varmistaa, että mökin mummo kipeine polvineen ei kompastu byrokratian rattaisiin, vaan saa tarvitsemansa hoidon ajoissa.

talousjohtaja,

Kainuun maakuntavaltuuston pj 2017-2021

aluevaaliehdokas (kesk)

Matti Mulari