Ei mikään halloween-viihdyke – maanantai-illan klassikko iskee syvälle turvallisuuden tunteisiin

Hohto

Sub klo 21.00

***** Stanley Kubrickin ohjaama Stephen King -sovitus on kauhuelokuvan klassikko, jonka hahmot, kohtaukset ja kuvalliset ratkaisut elävät tribuutteina, jäljitelminä ja meemeinä. Silti kannattaa muistuttaa, ettei mistään kivasta Halloween-leffasta ole yli neljän vuosikymmenen jälkeenkään kyse. Niin syvälle se turvallisuuden tunteisiin iskee.

Jack Nicholson on kirjailijanhaaveita elättelevä Jack Torrance, joka ottaa hoitaakseen talonmiehen tehtävät hankien saartamassa korpihotellissa. Erämaan rauhaa ja luppoaikaa on luvassa kuukausiksi, mikä ennen pitkää lupaa painajaista Shelley Duvallin esittämälle vaimo Wendylle ja pienelle Dannylle ( Danny Lloyd ). Kubrick ei turvaudu säikkytehoihin ja putkauttaa pahan ilmoille perheen sisältä. Siksi kai King on inhonnutkin. Ei hänen kirjoistaan ole silti parempaa elokuvaa tehty. (USA/Britannia 1980)

Rautanaamio

Hero klo 21.00

*** Yksi kaikkien ja kaikki Leonardo DiCaprio n puolesta: Randall Wallace ohjasi Alexandre Dumas’n romaanista seikkailun, jossa Gabriel Byrne ja muut muskettisoturit palaavat tositoimiin. (USA 1998)

Synkin hetki

TV5 klo 0.35

**** Joe Wrightin elokuvassa tuore pääministeri Winston Churchill on keväällä 1940 vedenjakajalla: jatkaako edeltäjän linjoilla ja myöntyä Adolf Hitlerin Saksan mellastuksiin vai käydäkö vastarintaan? Käsikirjoitus ottaa vapauksia historiallisten totuuksien suhteen, mutta ytimessä on luja viesti myös tämän päivän Euroopalle. Gary Oldman on jo aiemmin loistavasti tulkinnut tuimaa historian suurmiestä jo Ludvig van Beethoven -elämäkerrassa, eikä hänen Churchillinsa jää yhtään jälkeen. Tämä ei ole pelkkä tuttujen elkeiden ja äänenpainojen kimppu, vaan värikäs, ristiriitainen ihminen. Kristin Scott Thomas on vaimo Clementine . (Britannia 2017)

Pekka Eronen