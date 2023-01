Ei ole harvinaista, että elvytyksen aloittamiseen kuluu useita minuutteja

Ison Omenan kuolemantapaus järkyttää Suomea ja vartijoiden toimintaa on todennäköisesti kritisoitu syystäkin. Tapahtumassa mukana olleita vartijoita on kritisoitu myös pelastustoimien aloituksen viiveestä.

Elvytystoimien aloittamisen viive on valitettavan yleinen.

On muistettava, että maallikot (myös Ison Omenan vartijat ovat elvytyksen suhteen maallikkoja) kohtaavat tällaisia kriisitilanteita erittäin harvoin ja yleistä on, että näissä kriisitilanteissa ei kaikki menee aivan nappiin.

Työskentelen aika ajoin ensihoitolääkärinä ulkomailla ja olen kohdannut esimerkiksi tilanteen, jossa selvästi elvytyksen tarpeessa olevan henkilön ympärillä seisoi kadulla liki 100 ihmistä.

Kukaan ei aloittanut elvytystoimia, eikä kukaan kääntänyt kyseistä henkilöä edes kylkiasentoon. Olivatko nämä ihmiset huonoja ihmisiä, jotka eivät halunneet auttaa?

Tieteissä tunnetaan ns. "bystander effect":iä, eli sivustakatsojailmiötä. Tällä tarkoitetaan, että kriisitilanteessa (kuten elvytyksessä) maallikot lamaantuvat, kun ympärillä on muita ihmisiä, eikä kukaan uskalla ottaa päävastuuta tai aloittaa esimerkiksi elvytystoimia.

Kun vartijoita oli Ison Omenan tilanteessa monta, on tilanteeseen voinut vaikuttaa myös tämä ilmiö.

Lisäksi on muistettava, että myös ammattilaisten on joskus vaikea tunnistaa elvytyksen tarvetta. Hyvä esimerkki tästä on jalkapalloilija Eriksenin elvytys jalkapallopelin aikana, jota miljoonia ihmisiä seurasi televisiosta. Silloinkin meni jonkin aikaa, kunnes edes elvytyksen tarve tunnistettiin.

Voimankäytön riskeistä vartijoiden olisi pitänyt todennäköisesti tietää enemmän, mutta lähtökohtaisesti en pidä täysin poikkeavana, että meni jonkin aikaa, kunnes elvytyksen tarve tunnistettiin.

On hyvä muistaa, että jo poikkeava hengitys ja tajunnantason lasku voivat olla merkki siitä, että elvytys on tarpeen.

Epäselvissä tilanteissa on tärkeää soittaa heti hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjät pystyvät nykypäivänä antamaan tarkat elvytysohjeet puhelimitse.

Juha Richter