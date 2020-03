"Ei tällaisia asioita tarvinnut ennen ajatella" – näin esikoislapsi muutti varautumisen tulevaan

-Usein pikkujutut eivät taloutta kaada, mutta mullistavan elämäntapahtuman edessä on tärkeää, että henkilöturva on ajan tasalla ja on varautunut tulevaan, LähiTapiola Lapin henkilöturvan asiantuntija Timo Haikonen toteaa.

Mullistava elämäntapahtuma on esimerkiksi lapsen syntymä. Haikosen oma esikoinen on nyt parivuotias. Lapsen syntymä pysäytti pohtimaan, miten perheen toimeentulo tulisi turvata.

– Yhtäkkiä pitikin miettiä, kuinka puoliso ja lapsi pärjäisi, jos ei itse enää pystyisikään tekemään töitä ja tuloista tippuisi yhtäkkiä puolet. Pelkällä sosiaaliturvalla olisi vaikea tulla toimeen, Haikonen kertoo.

Myös LähiTapiola Kainuu-Koillismaan henkilöturvan asiantuntija Toni Aronen on tuore isä –kotona odottaa noin kuukauden ikäinen esikoinen. Ensimmäiset yhteiset viikot ovat kuluneet uuden opettelussa.

– Siinä joutui miettimään, mitä tulevaisuus oikein tuo tullessaan: minkälainen vanhempi haluan olla ja miten haluan turvata lapsen tulevaisuuden. Ei sellaisia ole tarvinnut pohtia, ennen kuin tuli isäksi. Nyt joka päivä oppii jotakin uutta, Aronen summaa.

Perinteisesti henkivakuutuksella on turvattu läheisten taloutta, jos itse kuolee. Yhä useammin henkivakuutuksella turvataan myös omaa tai perheen toimeentuloa, jos esimerkiksi sairauden vuoksi joutuu työkyvyttömäksi. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan vakava sairaus on yleisin riski, johon suomalaiset ovat varautuneet.

– Kyllähän se yllättävä sairastuminen ja oman terveyden menettäminen on sellainen asia, joka pistäisi elämässä paletin uusiksi. Jos sen menettää, sitä ei noin vain saakaan takaisin. Siksi siihen kannattaa varautua, huomauttaa Haikonen.

Myös Aronen on varautunut tulevaan. Välillä elämä voi yllättää ikävästi.

– Oman perheen toimeentulo on turvattu henkivakuutuksilla, minkä lisäksi olen varautunut työkyvyttömyyteen. Lisäksi esikoinen on turvattu sairaskuluvakuutuksella sekä vakavan sairauden turvalla.

– Ei se ole mikään itsestäänselvyys, että saa olla seuraamassa lapsen polkua. Oma isä menehtyi, kun olin vasta 7-vuotias, joten vanhemmuus kyllä sai pohtimaan, miten voi olla läsnä ja antaa lapselle sellaisen ympäristön, jossa on turvallista kasvaa, Aronen lisää.

Henkilöturva ei ole jokaiselle samanlainen pakettiratkaisu, vaan se räätälöidään sopivaksi elämäntilanteen mukaan. Usein asiakkaille tulee yllätyksenä, kuinka paljon vakuutusta voi räätälöidä.

– Henkivakuutus on osa henkilöturvaa, joka koostuu kolmesta osasta. Yksi on läheisten turvaaminen, jos jotain tapahtuu. Toinen on oman ja perheen toimeentulon turvaaminen ja kolmas on hyvän hoidon saaminen joka tilanteessa. Kaikkien ihmisten elämäntilanteet ja taloustilanteet ovat erilaisia. Siksi tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja, selventää Aronen.

Kun turvaa rakentaa, pitäisi pystyä huomioimaan vaikutuksiltaan suurimmat riskit, joita ei itse pystyisi kantamaan. Henkilöturvan puolella ne ovat kuolema, työkyvyttömyys ja vakava sairastuminen. Niihin tulisi varautua.

– Ennen oli vastuu vain itsestään ja oli luottavainen, että aina sitä pärjää. Lapsen myötä henkivakuuttamisesta tuli ajankohtainen. Mitä enemmän tietää, sitä tarpeellisemmalta se näyttää. Aika pitkälle on tultu siitä, että 3-4 vuotta sitten olin vielä eri töissä ja oli vakuutettuna vain koti ja matkatavarat – ja auto, naurahtaa Haikonen.

Mieti, millaisen tulevaisuuden haluat rakentaa

Muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat henkivakuutukseen. Turvaa ei siis pidä ottaa osta ja unohda –periaatteella. Haikosen mielestä erityisen tärkeää on, että pysähtyy hetkeksi miettimään, miten kaikki toimii omassa elämässä: onko perheellinen, työssäkäyvä, velallinen? Elämänmuutoksien sattuessa on hyvä pohtia ammattilaisen kanssa, miten tulevaisuus kannattaisi rakentaa. Sekä Aronen että Haikonen aikovat tarkastaa vakuutuksensa viimeistään muutaman vuoden päästä tai aikaisemminkin, jos elämässä tapahtuu suuria muutoksia.

Yleisohje henkivakuutuksen korvaussumman mitoittamiseen on yksinkertainen: henkilön velat + yhden vuoden tulot + 20 000 euroa per alaikäinen lapsi. Kaava ei kuitenkaan ota huomioon henkilön kaikkia tarpeita, kuten työnantajan tarjoamaa turvaa ja sosiaaliturva. Siksi apuna on parasta käyttää ammattilaista.

– LähiTapiolassa tehdään yksilöllinen elämänturvakartoitus, joka ottaa huomioon henkilön koko elämäntilanteen. Siksi pyrimme järjestämään elämänturvatapaamisia mahdollisimman monelle asiakkaalle.

Henkivakuutuksen laskuri, kertoo helposti, minkä kokoisen turvan sinä tarvitsisit. Pääset laskuriin tästä .

6 x Huomioi nämä, kun valitset henkivakuutuksen

1. Läheiset . Keiden toimeentulo olisi turvattava, jos itse kuolet tai joudut työkyvyttömäksi? Tai toisinpäin, keiden kuolema tai työkyvyttömyys vaikuttaisi sinun toimeentuloosi niin, että sinun ja lastesi olisi vaikea selviytyä?

2. Velka. Henkivakuutuksen mitoittamiseen vaikuttaa se, kuinka paljon sinulla on velkaa. Kuoleman sattuessa läheisten tulisi selviytyä velanhoidosta, kun tulojasi ei enää ole. Sama koskee työkyvyttömyyttä.

3. Tulot. Tulotasosi vaikuttaa henkivakuutuksen tarpeeseen sekä sen suuruuteen, ja sitä kautta myös maksettavan henkivakuutusmaksun suuruuteen.

4. Muu turva . Työnantajan tarjoama turva tai yhteiskunnan tarjoama sosiaaliturva kannattaa huomioida henkivakuutusta hankittaessa. Kannattaa miettiä, mihin riskeihin haluat varautua, mihin riskeihin muut ovat varautuneet puolestasi ja mitä riskejä kannat itse.

5. Ajankohta. Henkivakuutus on aina ajankohtainen. Turva kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin jotain ikävää tapahtuu ja se on syytä tarkistaa määräajoin. Elämässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat henkivakuutuksen tarpeeseen.

6. Säästäminen. Hyvä nyrkkisääntö on, että vaikutuksiltaan isot riskit kannattaa vakuuttaa ja pienempiin voi rakentaa puskuria myös säästöillä. Pitkäjänteinen säästäminen turvaa toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa ja on hyvää talouden suunnittelua.