"Ei tämmöseen tekoon lähdetä millään leikkipyssyillä" – Turun arvokuljetusryöstön yritys oikeudessa

Turun arvokuljetusryöstön yritys oli syyttäjän mukaan tarkkaan suunniteltu ja kellotettu. Seitsemäntoista vuotta vanhan tapauksen oikeudenkäynti alkoi maanantaina aluesyyttäjä Niina Merivirran kuvauksella siitä, mitä kaikkea epäillyt tekijät olivat tarvinneet tekoon.

– Teko on vaatinut pitkäaikaista seurantaa ja arvokuljetusten liikkeiden tarkkailua. Eli sitä, miten auto liikkuu, mikä sen reitti on ja missä se kyseisenä päivänä pysähtelee. Heillä on ollut mahdollisesti tietoa siitä, miten pitkään kestää poliisipartiolla tulla paikalle, jos se lähtee esimerkiksi Turun keskustasta poliisilaitokselta sekä siitä, paljonko poliisipartioita on liikkeellä, Merivirta listasi oikeudelle.

Hänen mukaansa tekijät ovat voineet olettaa viikonlopun jälkeen, että maanantaina iltapäivällä partioita ei ole paljoa liikkeellä. Myös tekopaikka ja tekijöiden määrä oli tarkkaan mietitty, syyttäjä uskoo.

– Heidän keskinäinen työnjakonsa täytyi olla mietitty, kuka tekee missäkin teon aikana. Heidän on tarvinnut hankkia useita aseita, mikä ei varmastikaan ole ihan yksikertaista. Ei tämmöiseen tekoon lähdetä millään leikkipyssyillä, Merivirta kommentoi.

Syyttäjä muistutti myös, että naamioituneiden tekijöiden oli täytynyt hankkia naamarit, pipot ja hansikkaat.

Syytettynä oleva espoolaismies puolestaan kiistää syytteet törkeän ryöstön yrityksestä. Hänen mukaansa poliisin löytämät hanskat liittyivät hänen rakennusyritykseensä Ruotsissa.

– Hän on ollut vastuuhenkilönä rakennusalan yrityksessä ja käyttänyt paljon vuokratyövoimaa. Pääosin tämä vuokratyövoima on tullut Suomesta. Tuolle henkilökunnalle [syytetty] on hankkinut erilaisia työvälineitä ja asusteita, muun muassa hanskoja. On mahdollista, että tuota kautta hänen dna:ssa on päätynyt johonkin työvälineeseen tai näppylähanskaan, syytetyn avustaja Ville Luoto kommentoi.