Lukijan mielipide: Eihän säästetä väärästä päästä

Kainuun soten yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019-2023. Soten tiedotteesta käy ilmi, että vuoden 2020 talousarvioon ei varata enää määrärahaa ei-lakisääteisiin tehtäviin, esimerkiksi järjestöavustuksiin, ellei yhtymähallitus päätä erikseen ottaa niitä talousarvioon. Samaan aikaan kolmannelta sektorilta odotetaan yhteistyötä ja kumppanuutta.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on tuotu esiin järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen tärkeys: "Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan." Kainuulaiset sote-alan yhdistykset toimivat mielellään Kainuun soten kumppaneina. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman toimintaan tarvittavia resursseja.

Kainuussa on koko maahan ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna huomattavasti enemmän sote-järjestöjä asukaslukuun verrattuna. Tuhatta asukasta kohden sote-järjestöjä on Kainuussa 2,21, kun vertailuarvo koko Suomen osalta on 1,81 ja Pohjois-Pohjanmaalla 1,43. (Soste/PRH-yhdistysrekisteri 2019) Kainuu keikkuu ikävä kyllä tilastojen kärkipäässä mm. sairastavuuden, väestön vanhenemisen, lasten huostaanottojen ja itsemurhien osalta (thl.fi, terveytemme.fi, stat.fi).

Tarve sote-järjestöjen toiminnalle ja olemassaololle on siis ilmeinen. Toimintaedellytykset sen sijaan ovat Kainuussa heikot. Suurin osa järjestöistä toimii pelkkien jäsenmaksujen ja pienen, esimerkiksi arpojen myynnistä koostuvan varainkeruun varassa (JärjestöKainuu 2.0 järjestökysely 2018).

Ehkäisevän työn näkökulmasta järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen on erittäin tärkeää, sillä järjestöjen tarjoamat toiminnat on usein suunnattu niille ihmisille, joiden osallistumismahdollisuudet ovat muuten kaventuneet. Yleensä yhdistysten tarjoamat täydentävät palvelut ovat sellaisia, jotka paikkaavat julkisissa, osittain lakisääteisissäkin palveluissa olevia aukkoja verrattain edullisesti. Myös vapaaehtoistyö tarvitsee taustatuekseen ammattilaisen koordinoimaan ja ohjaamaan toimintaa.

On tutkittu, että vapaaehtoistyöhön sijoitettu euro säästää yhteiskunnalta kuusi euroa (Laasanen 2011). Ehkäisevään työhön sijoittaminen on kuntatalouden näkökulmasta hyvin perusteltua, sillä avunsaannin pitkittyminen tulee sekä inhimillisesti että taloudellisesti hyvin kalliiksi.

Kuntarahoituksella on määräänsä suurempi merkitys isompien avustusten saamisessa omaan maakuntaan/kuntaan. Kuntayhtymältä tai kunnalta saatavaa omarahoitusosuutta vastaan moni järjestö saa hanke-/toiminta-avustusta Euroopan sosiaalirahastolta tai STEA:lta. Esimerkiksi järjestö X saa neljän koulutetun ammattihenkilön palkkaa sekä toimitilojen vuokrakuluja varten Kainuun sotelta 45 000e ja STEA:lta 177 000e/ vuosi.

Tämä on mahdollistanut yhteensä 864 asiakaskäyntikertaa ja 365 uutta asiakasta vuodessa. Koko järjestön vuosibudjetista julkisen sektorin avustukset saattavat muodostaa pienen, mutta sitäkin tärkeämmän n. 5 - 10%, koska hankeavustusten edellytyksenä usein on, että myös paikallistasolla satsataan rahoitettaviin palveluihin.

Avustukset tai niiden puute antavat järjestöille (sekä hankerahoittajille) viestiä myös siitä, pidetäänkö niitä ja niiden toimintaa aidosti merkittävinä maakunnassa. Joskus soten myöntämä avustus saattaa olla ainoa resurssi esimerkiksi osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen.

Kainuun soten kokonaisbudjetissa järjestöavustukset eivät ole kovin suuri summa. Järjestöille ja niiden tukemille ihmisille ne voivat olla kuitenkin elintärkeitä. Pahimmillaan järjestöavustusten lakkauttaminen voi merkitä koko yhdistyksen palvelutoiminnan alasajoa, ja vähintään se merkitsee henkilöresurssien pienenemistä, jolloin osa asiakkaista ohjautuu Kainuun soten omien palvelujen piiriin ennemmin tai myöhemmin.

On ymmärrettävää, että kun säästötarpeet ovat suuret, yhdistysten avustaminen ei varmasti ole etusijalla Kainuun soten intresseissä. Järjestöavustusten lakkauttaminen olisi kuitenkin kohtalokasta monelle yhdistykselle sekä yksittäisille ihmisille, ja todennäköisesti aiheuttaisi jossain vaiheessa tulevaisuudessa Kainuun sotelle vain suurempia kuluja.

Järjestökentällä ollaan todella huolestuneita tilanteesta. Yhdistykset toivovat, että avustuskäytännöistä ja erilaisista avustusvaihtoehdoista voitaisiin keskustella vaikkapa kumppanuuspöydän ääressä kuntien, kuntayhtymän edustajien sekä järjestöjen kesken. Tällöin voisimme saavuttaa yhdessä parempia tuloksia kainuulaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Tulemme kutsumaan Kainuun soten yhtymähallitusta kuulemaan yhdistyksiä ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

