Eino Leino -hiihtoa ei nyt hiihdetä – syynä huonot jäät ja koronaepidemia

Perinteikäs Eino Leino -hiihto Oulujärvellä jää tänä vuonna järjestämättä. Syynä on ennen muuta huono jäätilanne.

Oulujärvellä on jään ja lumipeitteen välissä runsaasti vettä, mikä estää jäillä liikkumisen ja latujen tekemisen. Jäälatu Autioniemen kautta Mulkkusaarille ja Lehtoseen on tehty ainoastaan hiihtotapahtumaa varten, ja tapahtuman peruuntuessa jäälatua ei siis tehdä.

Lisää epävarmuutta hiihtotapahtuman järjestämiseen tuo myös koronaepidemia. Eino Leino -hiihto joudutaan perumaan nyt toista kertaa. Viime vuonna hiihto jäi väliin koronapandemian vuoksi.

Eino Leino -hiihto on ollut koko perheen hiihtotapahtuma, joka on järjestetty yleensä maaliskuun alkupuolella.

Tapahtuman pääjärjestäjiä ovat olleet Paltamon kunta ja Kajaanin kaupunki. Lisäksi yhteistyökumppaneina on ollut paikallisia järjestöjä, jotka ovat huolehtineet huoltopisteistä. Matkaan on voinut lähteä joko Paltaniemen venesatamasta tai Autioniemestä Paltamosta. Se on järjestetty jo 17 kertaa.

Osallistujia hiihdossa on ollut 200 – 300 henkilöä.

Edit. klo 16.24: Korjattu otsikon kirjoitusvirhe.