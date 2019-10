Eipä ihme, että kansa ylivelkaantuu

Vanha sohva tuli tiensä päähän. Siispä uutta hankkimaan! Sopiva malli löytyi netistä ja kaupanteko sujui leppoisasti paikallisessa kalusteliikkeessä. Maksun aikana huomautin myyjälle, että tässähän ollaankin näköjään osamakasusopimusta leipomassa, vaikka haluan maksaa tuotteen kortillani käteismaksuna. Tähän myyjä totesi, että se sopii, mutta silloin en saa jo sovittuja alennuksia tuotteesta ja lisäpalveluista, käteisellä hinta on kalliimpi!

Niinpä meillä on kohta uusi sohva ja postissa tulee N-pankin luottokortti, jota ei ole pakko käyttää, mutta silti siinä on 1500 euroa luottoa valmiina. Lasku tulee myöhemmin lisättynä viiden euron laskutuspalkkiolla. Luoton ehdot on räntätty kahdeksalle(!) aaneloselle pikkuruisella fontilla. Sopihan se tämäkin; antaa pääoman pulskistua osakemarkkinoilla, maksan sohvan aikanaan kerralla ja nakkaan luottokortin leivinuuniin.

Omasta mielestäni pärjäsin tässä kaupassa, mutta mitenkähän käynee monelle muulle, joka ei asiaa ihan ymmärrä ja solmii näitä ''edullisia osamaksusopimuksia'' sinne tänne? Kun tavaran saa luotolla näennäisesti edullisemmin kuin käteisellä, houkutus voi olla suuri. Ei ihme, että ylivelkaantuminen on jo todellinen ongelma.

Martti Niemi