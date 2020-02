Kainuu

Eläinystävällinen aamuvirkku – Lomittaja Anja Ahoniemi on seurannut aitiopaikalta maatilojen rajua vähenemistä

Julkaistu: 16.2.2020 klo 6:00

Anja Ahoniemi on toiminut lomittajana 32 vuotta. Sinä aikana Kainuun maatilojen määrä on romahtanut tuhannesta 163 tilaan. Vakituisen lomitusringin viidestä tilasta enää yhdellä on karjaa.