Elämä on kriisejä Barcelonassakin – torstain suomalaiselokuva pureutuu yleismaailmallisiin ongelmiin

Alma de Sant Pere

Yle Teema & Fem klo 23.30

*** Talouskriisit ovat yleismaailmallisia, joten aihetta on luontevaa käsitellä elokuvassa kansainvälisellä näyttelijäporukalla. Jarmo Lampela ohjasi Barcelonassa draaman, jossa espanjalais-suomalaiset kasvot puhaltavat elämää rahan ympärillä pyörivään tarinaan.

Kolmekymppiset ystävykset (ja yksi vanhempi) ovat siinä iässä, että elämässä olisi aika saada tehtyä jotakin merkittävää. Jos mitään muuta ei tule mieleen, niin sitten vaikka rahaa. Carla de Otero on päättäväinen Alma, joka vetää ystävänsä mukaan hankkimaan vanhaa kerrostaloa ja remontoimaan arvoasuntoja.

Lampelan draama käyttelee jaettua kuvaa ja liikkuu tyylikkäästi kaupungilla. Se kuitenkin muistaa, että omat elämäntilanteet ja unelmat ovat meneillään kaikilla. Ei ainoastaan Alman ystävillä, joita esittävät suomalaiset Laura Birn ja Juha Kukkonen . Ensiesitys. (Suomi 2016)

August järjestää kaiken

TV1 klo 13.15

** Raha höykyttää ihmiskohtaloita myös Toivo Särkän elokuvassa, kun saneeraus uhkaa pankin vanhaa kassanhoitajaa. Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski ovat jähmeän komedian pelastus. (Suomi 1942)

Ex Machina

Kutonen klo 23.35

**** Ruotsalainen Alicia Vikander on edennyt näyttelijänurallaan nyttemmin kansainväliseen tähtiluokkaan, ja töitä riittää. Alex Garlandin scifi-jännärin aikaan hän antoi muuntautumiskyvystään vielä näyttöjä – vakuuttavia sellaisia.

Hän on androidi Ava Oscar Isaacin esittämän hakukonepomon Oscarin firmassa. Domhnall Gleeson on saman talon nuori koodaaja, joka voittaa kilpailussa yhteisen viikonlopun kyseisen kaksikon kanssa. Tietenkin isopomolla on mielessä muutakin, ja tulee ihmisen ja tekoälyn monimielinen kohtaaminen. Kuvankaunis Ava laittaa ajatukset ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta käymistilaan väkisinkin. (Britannia 2015)

Pekka Eronen