Elämäni pelin avulla mielenterveyttä–KAMKin kehittämässä mobiilipelissä pohditaan elämänvalintoja

Pelin on tarkoitus olla tukena ja keskustelun aloittajana nuorten mielenterveystyössä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on kehittänyt yhdessä Oulun Diakonia-ammattikoulun ja Kajaanin kaupungin PORE (Porukalla parempaa)-hankkeen kanssa mobiilipelin, joka on tarkoitettu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja nuorten välisen työskentelyn tueksi. Pelin tueksi on tehty ohjeistus…