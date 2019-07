Elena Leeve juo Sunnuntailounaan kuvauksissa liian vahvaa kahvia

Näyttelijä Elena Leevellä on Tšehov-kuume. Se iski häneen Kansallisteatterin Kolmessa sisaressa , jonka ohjasi Paavo Westerberg . Leeve näytteli Olgaa.

– Anton Tšehov on tehnyt uskomattoman tarkkoja havaintoja ihmisyydestä ja elämän sietämättömyydestä.

Leevellä ei kuitenkaan ole mitään tiettyä unelmaroolia, jonka hän haluaisi tehdä.

Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2006, mutta jännittää edelleen.

Kun Leeveä jännittää, hän pyrkii ajattelemaan, ettei tämä ole vakavaa, ettei kukaan suutu.

Hän kertoo jännittävänsä, esimerkiksi muistaako hän vuorosanansa. Näin on, vaikka Leeve kertoo valmistautuvansa aina hyvin.

Leeve ja Taneli Mäkelä ottavat torkut

Rutiinit auttavat rentoutumaan kuvauksissa ja kotona.

Iltaisin Leeve lepää kymmenisen minuutta piikkimatolla ennen nukkumaanmenoa, koska se rauhoittaa.

Sunnuntailounaan kuvauksissa Leeve rentoutuu muun muassa torkuilla – joskin tavallisella patjalla. Lounastauolla hän lepää hetken aikaa. Sitä varten hänelle, ja toiselle torkkujalle Taneli Mäkelälle , puvustoon on tuotu patjoja.

Leeve ja Mäkelä levittävät patjat ahtaalle lattialle ja käyvät pötkölleen.

– Kyllä minä yleensä vaivun ainakin koiranuneen.

Sunnuntailounaan toinen tuotantokausi alkaa suoratoistopalvelu C Moressa 25. heinäkuuta. Leeve näyttelee aikuista Eevi-tytärtä. Taneli Mäkelä on Tauno-isä. Perheeseen kuuluvat myös Taavi ( Santtu Karvonen ), Jani ( Jarkko Niemi ) ja Severi ( Samuli Niittymäki ).

Kirpeiden lounaiden käsikirjoituksen on tehnyt Atte Järvinen .

Ensimmäinen tuotantokausi näytetään kesä-heinäkuussa Avalla. Uusi jakso tulee sunnuntaisin. Heinäkuun 7. päivä on vuorossa kuudes osa Mäntsälä .

Itseään täynnä oleva isä Tauno kutsuu Eevin, Severin, Taavin ja Janin sunnuntaisin syömään. Eevi on kaikesta huolehtiva terveyskeskuslääkäri, Severi välttelee työntekoa, Taavi on sekopäinen isä huoltajuuskiistan keskellä, Jani on näyttelijä, joka yrittää saada menestystä.

Liian vahvaa kahvia

Tyypit ovat niin kärjistettyjä, että ne voisivat olla suoraan todellisuudesta.

– Pidän Eevistä. Hänet on käsikirjoitettu ristiriitaiseksi henkilöksi, joka kipuilee kiltteytensä kanssa, ja toisaalta hänessä on myös suorasanainen puolensa, Leeve kertoo.

Sunnuntailounaassa näytetään takaumina Eevin käyntejä psykiatrilla.

Ennen psykiatrikohtausten kuvausta Leeve juo tavallista vahvempaa kahvia, koska liian vahva kahvi buustaa häntä hyvin tilanteeseen.

– Se on aina tuplaespresso -pikakahvi.

Vaaleanpunainen polkupyörä

Kun Sunnuntailounas alkaa C Morella, kuvaukset ovat tietenkin jo takana ja Leeve lomailee.

Televisioroolien lisäksi Elena Leeve näyttelee teatterissa ja elokuvissa. Hän on ollut muun muassa M/S Romanticissa ja Onnelassa ; Kansallisteatterin Kolmen sisaren lisäksi Q-teatterissa Jälkeenjäävissä ja elokuvarooleissa muun muassa Tyttö sinä olet tähti , Täällä Pohjantähden alla , Häiriötekijä ja Jättiläinen .

Leeve kertoi lomasuunnitelmistaan puhelinhaastattelussa pyöräillessään Helsingin katuja hailakan vaaleanpunaisella pyörällään.

– Aion lukea ja ulkoilla.

Hiljattain Leeve on lukenut Mia Kankimäen Naiset joita ajattelen öisin . Lukulistalla ovat muun muassa Colm Toibinin Nora Webster ja Haruki Murakameja .

Lisäksi hän aikoo kuunnella äänikirjoja, jotka ovat uusi kokemus.

Tällä listalla ensimmäisenä on Sisko Savonlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu , lukijana Pirjo Heikkilä .

Sunnuntailounas C More 25.7.

Elena Leeve pitää Sunnuntailounaan roolihahmostaan Eevistä.

Eevi kipuilee kiltteyden kanssa, mutta hänessä on suorasanainen puolikin.