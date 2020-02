Kotimaa

Elina Lepomäki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi – "Oppositiotyössä aletaan niittää tulosta, siitä ei ole kahta sanaa"

Julkaistu: 21.2.2020 klo 20:30

Lepomäen mukaan kokoomuksen tukijalka on Suomen talous ja koko kestävyysvajekeskustelu. "Koen, että siinä meillä on tulevaisuudessakin se suurin annettava." Kevään kehysriiheen Lepomäellä on tällä hetkellä aika laimeat odotukset.