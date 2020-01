Elinkeinoministeri Mika Lintilä penää turkistarhaajien omaa vastuuta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pitää Kiinaan vietävien sinikettujen kuljetusoperaatiota erittäin valitettavana ja ikävän tapahtumana.

– Tietenkin olen pahoillani siitä, että suomalaista, jalostettua turkistarhausta siirretään tuolla tavalla, kun Suomessa tarhauksen jalostustyö on huipputasoa. Vaikea on uskoa, että tuotanto silti pysyy yhtä hyvänä Kiinassa, sillä jalostus siellä ei ole samalla tasolla eikä kettuja varmasti esimerkiksi ruokita samalla lailla kuin Suomessa, Lintilä sanoo.

Hänen mukaansa keinoja kuljetusten estämiseksi ei ole paljon tehtävissä, mikäli hankkeessa kaikki vaadittavat luvat ja kalusto ovat viranomaistahon vaatimalla tasolla.

Lintilä ei osaa arvioida sitä, moniko suomalainen kettutarha olisi esimerkiksi kiinalaisomistuksessa.

– Vastuullisuus nousee esille myös siinä vaiheessa, kun tarha on myyty. On alasta itsestään kiinni, miten tällaisen omistajan kanssa toimitaan. Vaikeaa on yhdelle alalle säätää omia säädöksiä eikä tilanteeseen ole äkkiseltään yksittäistä ratkaisua. Alalla itsellään ja sen toimijoilla on kuitenkin oma vastuunsa, Lintilä kommentoi.

Kokkolassa sijaitseva kettutarha siirtyi kiinalaisomistukseen muutama vuosi sitten. Perjantaina tarhalta ryhdyttiin lastamaan sinikettuja kuljetusrekkoihin ja tarhaketut on määrä kuljettaa Kiinaan.

Eläinten kuljettaminen ulkomaille ei ole laitonta. Suomalaiset tarhaajat ovat kuitenkin nousseet vastustamaan operaatiota, sillä heidän näkökulmastaan kettujen kuskaaminen Kiinaan vie suomalaisen jalostuksen tuloksen suoraan alan pahimpaan kilpailijamaahan.