Elokuvat: Jerry Lewisin ja Dean Martinin kaksikko toimii ehkä ikimuistoisimmin vakoojakomediassa

Vaarattomia vakoilijoita

★★★★ Jerry Lewis ja Dean Martin olivat 1950-luvulla takuuvarma viihdekaksikko. Ensimmäinen kohelsi koko kumilelusydämensä kyllyydestä, jälkimmäinen kääräisi leffat samettiin pehmeällä äänellään. Frank Tashlinin sarjakuvahenkisessä komediassa yhdistelmä toimi ikimuistoisimmin. Vakoojat saadaan mukaan, kun kaverusten höpötykset otetaan liian tosissaan. Naapurin sinkut Shirley MacLaine ja Debbie Reynolds järjestävät muuta menoa. (USA 1955)

Yle Teema & Fem torstai 6.6. klo 21.00

Django Unchained

★★★★ Äskettäin Cannesissa ylistettiin Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood -uutuutta kunnianosoituksena filmibisnekselle. Asia on varmaan niin, mutta ohjaaja juhlisti edeltäjiään myös tässä länkkärissä, jossa vapautettu orja Jamie Foxx ja palkkionmetsästäjä Christopher Waltz ratsastavat vääryyksiä korjaamaan. Kostotarina ja korskeat otteet kumartavat Sergio Leonen ja Sergio Corbuccin tapaisten spagettilänkkärin mestareiden suuntaan. (USA 2012)

Nelonen torstai 6.6. klo 21.00

Life

★★★★ Illan nostalgiateemaan istuu myös Anton Corbijnin muistelma Hollywoodin liepeiltä. Robert Pattinson on valokuvaaja Dennis Stock , joka haluaa tehdä maineikkaaseen Life-lehteen kuvaesseen uudesta, kohutusta näyttelijästä. Tähdenalun nimi on James Dean , jonka roolissa Dane DeHaan on sekä näköinen että oloinen. Itsekin kuvaajana aloittanut Corbijn tavoittaa tyylikkäästi 1950-luvun Amerikan tunnot, asenteet ja ilmeen. (Britannia/USA 2015)

Hero torstai 6.6. klo 21.00