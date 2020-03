Elokuvat: Kaivosmies ei pääse ketkuja pakoon

Mafian uhri

Yle Teema & Fem 26.3. 21.00

★★★ Hiki haisee, rikos kannattaa ja liha loiskuu: Lina Wertmüller hankki tuntumaa elokuvantekoon Federico Fellinin apulaisohjaajana, ja mestarin överit puolet saivat hänen omissa elokuvissaan jatketta. Cannes-palkitussa farssissa sisilialainen kaivosmies ( Giancarlo Giannini ) joutuu muuttamaan pohjoiseen, kun vastustaa mafian käskyä – ja kohtaa lisää mafiosoja. Maailman tolkuttomuus hierotaan vasten katsojan naamaa. (Italia 1972)

Syntynyt 4. heinäkuuta

Kutonen 26.3. klo 21.00

★★★★ Ron Kovicin syntymäpäivässä on vihlovaa ironiaa. Se on myös Yhdysvaltain kansallispäivä, jolloin tähtiliput liehuvat ja patrioottiset iskulauseet kajahtelevat. Ne mielessään myös nuori Kovic vastasi isänmaan kutsuun ja lähti Vietnamin sotaan. Ja palasi ilman jalkoja, halveksittuna miehenä. Oliver Stone ohjasi tositarinasta sotaveteraanin henkilökuvan, jossa polttelee kansakunnan pettymys. Rooli on Tom Cruisen parhaita. (USA 1989)

God’s Pocket

Frii 26.3. klo 21.00

★★★ Surijoita ei ole tungokseksi asti, kun duunarisuvun rasistinen nuori saa surmansa työpaikalla. Peter Dexterin romaanista olisi taatusti saanut ryhdikkäämmänkin sovituksen, mutta hyvin tässäkin näytellään – eikä ainoastaan Philip Seymour Hoffman , jolle elokuva jäi yhdeksi viimeisistä. Mad Menin kantaviin näyttelijöihin lukeutunut John Slattery ymmärsi antaa tilaa John Turturrolle , Christina Hendricksille ja muille. (USA 2014)