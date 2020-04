Elokuvat: Maailman surullisin haamu

Ghost Story

Frii 16.4. klo 21.00

★★★★ Lähimpien murhetta on pakahduttavaa seurata. Jos haamuja olisi olemassa, useammin ne kai olisivat siksi pikemminkin surullisia kuin vihaisia. David Lowery ymmärsi sen ja teki kummitusjutun, jota voi suositella niillekin, jotka jättävät kauhuleffat väliin. Hiljaisessa fantasiadraamassa alakuloinen henkihahmo yrittää saada yhteyden surevaan vaimoonsa. Sydämet sykkyrällä ovat Rooney Mara ja Casey Affleck. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Tyttö tuli taloon

TV1 16.4. klo 13.15

★★ Kesää on kiva katsella, ja nauraminen on terveellistä silloinkin, kun vitsi on tahaton. Siksi Veikko Itkosen kesäkomedia käy ajanvietteestä, vaikka tarinaa ohuesti onkin. Heidi Krohn ja Maija Karhi ovat liftarityttöjä, jotka tupsahtavat kesämökille, keski-ikäistä kirjailijasetää inspiroimaan. Kiikaroiva Joel Rinne ei ehkä 1950-luvun puolessa välissä näyttänyt stalkkaajalta, mutta on tänään vähintäänkin monimielinen näky. (Suomi 1956)

Yksin kotona

Sub 16.4. klo 21.00

★★★ Chris Columbusin hittikomedian Macaulay Culkin inspiroi parhaansa mukaan meitä kotikaranteenilaisia. Konstit ovat 8-vuotiaan viikarin, joten ryminää riittää. Perhe lähtee sellaisella tohinalla Pariisiin, että kuopus Kevin unohtuu pitämään huushollia yksinään. Murehtimiseen ei jää aikaa, kun murtovarkaat alkavat hipsiä nurkilla. Tulisista yhteenotoista eivät Tomin & Jerryn klassiset kuhmuhipat ole kaukana. (USA 1990)