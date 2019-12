Emma ja Adam kaihtavat tunteita

Näin ystävien kesken

Liv klo 21.00

★★★ "Olemme vain ystäviä", sanovat julkkikset, jotka jäävät kiinni kuhertelemasta vieraiden kanssa. Vähän samaa yrittävät vakuuttaa Ivan Reitmanin romanttisen komedian Emma ja Adam. Vanhat ystävykset eksyvät puolivahingossa intiimiin yhteistyöhön ja päättävät sen jälkeen pitää suhteen vain fyysisenä. Natalie Portman ja Ashton Kutcher ottavat roolinsa niin mutkattomasti, ettei kliseemyllyn kitinä juurikaan vihlo korvaa. (USA 2011)

The Cold Light of Day

Hero klo 21.00

★★ Moni on saattanut säikähtää nykymenoa, jolloin isä ei olekaan enää välttämättä ydinperheen keskipiste. Suositut Taken -jännärit iskivät tehokkaasti siihen saumaan ja tekivät taistelevista isukeista jälleen sankareita. Yksi monista perässä seilaajista on tämä Mabrouk El Mechrin ohjaama toimintajännäri, jossa Henry Cavill joutuu vaihtamaan meklarin nuijan vähän järeämpiin aseisiin. Purjehtiva perhe kun siepataan Espanjassa. (USA 2012)

Keinoja kaihtamatta

Fox klo 2.50

★★ Tämä on kuin hybridi kahdesta edellisestä elokuvasta: romanttinen komedia, jossa äidytään hengähdystaukojen jälkeen räiskimään raskaalla kalustolla. Äijärooleja tehneet Chris Pine ja Tom Hardy ovat CIA:n agentteja, jotka huomaavat, että tapailevat samaa Reese Witherspoonia . Puuduttavaksi käyvän rallin ohjaimiin tarttui McG , joka annosteli paukuttelua, kiherrystä ja pikkuisen kuherrusta jo Charlien Enkeleissä . (USA 2012)