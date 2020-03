Emmanuel Macronin korona-ase iskee ranskalaisten pyhimpään: poskisuudelmat kieltoon

Presidentti Emmanuel Macron on neuvonut ranskalaisia lopettamaan kättelyn ja poskisuudelmien antamisen. Presidentti on ilmoittanut myös esikoulujen, koulujen ja yliopistojen sulkemisesta maanantaista lähtien ainakin kahdeksi viikoksi. Hän on pyytänyt yrityksiä tekemään kaikkensa etätyön helpottamiseksi. Presidentti on luvannut myös valtion tukea yrityksille lykkäämällä lukuisia pakollisia sosiaaliturvamaksuja ja veroja.

Tukea on luvassa lisäksi vanhemmille, jotka joutuvat jäämään kotiin lastenhoito-ongelmien takia.

Kättely ja poskisuudelmat ovat suorastaan pakollisia ranskalaisten kanssakäymisessä. Lapset ja teini-ikäiset antavat pusut automaattisesti vanhemmilleen mennen tullen. Taaperot suutelevat hanakasti opettajaa, talonmiehentätiä ja kaikkia vastaantulevia kavereita ja tuttuja aikuisia.

Koululaiset, etenkin tytöt, moiskauttelevat keskenään. Työpaikoilla vähintään aamulla käydään antamassa poskisuudelmat tai kättelemässä kollegat. Koulupojat paiskaavat kättä miehekkäästi. Nämä tavat ovat refleksejä, ja oma poski on jo matkalla toisen poskelle tai käsi tarttunut toiseen, ennen kuin järki sanoo, että ei nyt.

Monet yritykset ovat jo usean viikon ajan kehottaneet henkilökuntaansa välttämään kättelyä ja poskisuudelmia. Jotkin firmat ovat jopa kieltäneet moiset manööverit tiloissaan.

Kaikille ranskalaisille lapsiperheille tämä ei kuitenkaan ole ykkösongelma. Prioriteetti on, miten saadaan arkipäivä ja etenkin pienten lasten hoito järjestettyä. Miljoonien vanhempien on pakko mennä töihin. Siinä pelaa paljolti perheen, suvun, naapurin ja tuttavien solidaarisuus.

Isovanhemmat ovat poissa laskuista. Heille ei päivähoitoon lapsia viedä, koska korona on ikäihmisille liian vaarallinen.

Naapurinrouva, madame Tandre , on tarjoilija, ja hänet laitettiin jo pari viikkoa sitten asiakaskadon takia pakkolomalle. Hän ei halunnut lähestyä vaan huuteli aidan takaa.

– Otan pari 8-vuotiasta tuttavaperheen lasta päivähoitoon kahden omani lisäksi.

Vastapäisen putkifirman sihteeri Cathy kertoi, että ainakin kolme hänen 11-vuotiaan tyttärensä kaveria tulevat heille maanantaista lähtien.

Arjen haasteiden rinnalla moiskauttelu- ja kättelykielto ovat lopulta pieniä murheita.